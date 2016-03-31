Eski AYM Başkanı Özden: Erdoğan'a hakaret davalarının tümü düşebilir

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, İstanbul'daki yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı "Erdoğan'a hakaret" başvurusuna ilişkin olarak, “Erdoğan'a hakaret davalarının hepsi düşer” yorumu yaptı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu düzenleyen ceza kanunu maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle” iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı alması yankı yarattı. Anayasa Mahkemesi’nin, mahkemenin bu talebini yerinde bulup TCK’nın 2229′uncu maddesini iptal etmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan 1845 civarındaki dava ve soruşturma dosyası düşecek.

Özden Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e yaptığı açıklamasında, “Anayasa Mahkemesi, mahkemeden gelen talebi inceler. Talebi yerinde bulup ilgili kanun maddesini iptal ederse, o madde de ortadan kalkacağı için ilgili davalar düşer. Çünkü suç ortadan kalkmış olur. Ancak Anayasa Mahkemesi maddeyi iptal ettiği halde, bu konuda bir boşluk doğacağı kanısına varırsa o zaman da TBMM’ye yeni yasal düzenleme yapılması konusunda süre verir” dedi.

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da, “Anayasa Mahkemesi yerel mahkemenin talebi doğrultusunda karar verirse, elbette ilgili davalar düşer” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu da var

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 12 CHP milletvekili hakkında da dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

TCK’nın 299’uncu maddesinde yer alan ”Cumhurbaşkanına hakaret” suçunda Erdoğan ile birlikte patlama yaşandı. Erdoğan’a hakaret suçu iddiasıyla açılan dava ve soruşturma sayısı bin 845′e ulaştı. Bugüne kadarki gözaltı ve tutuklamalar ise 250’yi aştı. Eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer’in son 1.5 yıllık süresinde toplam 26, Abdullah Gül’ün son 1.5 yıllık döneminde ise toplam 139 hakaret davası açılmıştı.

16 yaşında tutuklandı

Son dönemde “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla yaşanan olaylarda Konya’da Kubilay’ı anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki liseli Mehmet Emin A. tutuklandı. Büyük tepki üzerine iki gün sonra serbest bırakıldı. Antalya’da Erdoğan’a temsili karne hazırlayan lise öğrencileri hakkındaki soruşturmayı protesto eden bir başka lise öğrencisi 17 yaşındaki H.U.C’ye, Erdoğan’a hakaret suçundan 7 ay 23 gün hapis cezası verildi. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir eylem sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a megafondan hakaret ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Arif Buğra Erdoğan tutuklandı.

Erdoğan’a el hareketi yaparak hakaret ettiği iddia edilen Filiz Akıncı adlı kadın da 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Edirne’de, Erdoğan’a hakaret iddiasıyla üniversite öğrencisi Kadir Yavaş tutuklandı. İzmir’deki eğitim boykotu sırasında Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen Onur Kılıç tutuklandı. Akhisar’da eğitim boykotuna katılan 2 üniversite öğrencisi “cumhurbaşkanına hakaret “ iddiasıyla tutuklandı. Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle gözaltına alındı. Avukat Umut Kılıç da aynı gerekçeyle tutuklandı. Osmaniye’de, şehit cenazesinde Erdoğan’a hakaret iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a Twitter’dan hakaret ettiği iddia edilen mühendis Osman Ç. de gözaltına alındı, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.