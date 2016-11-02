Eski Ankara Valisi: İdris Naim Şahin'i FETÖ konusunda uyardım ama dikkate alınmadı

Eski Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuştu. Kılıçlar, “Ben çok uyardım ama dikkate alınmadı. Atamalar siyasi iradenin tercihiydi” dedi. Kılıçlar, o dönemde İçişleri Bakanının İdris Naim Şahin olduğunu ve arama listesinin ondan geldiğini söyledi. Kılıçlar, “Ben aşağıya talimat versem bile yerine getirilmeyeceğini biliyordum” diye konuştu.

Komisyona 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını saat saat anlatan Kılıçlar, Adil Öksüz ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi “Adil Öksüz’ü ertesi gün duydum. Darbe gecesi Akıncılar’da sivil bir şahsın arsa bakmaya gitmesi çok garibime gitti. Emniyet ve jandarmaya, özel ekipler kurarak tekrar yakalamaları için talimat verdim. Sincan Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüm. Bırakan kişi de FETÖ’cü mü diye sordum. Maalesef kuş kafesten kaçtı” diye yanıt verdi.

"Gökçek'in nerede olduğunu bilmiyorum"

15 Temmuz gecesi Başbakan ve İçişleri Bakanı dahil kimlerle hangi saatte telefonla görüştüğünü anlatan Kılıçlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile de 15 Temmuz gecesi saat 23.14’te telefonla görüşerek kamyon ve iş makineleriyle yolların kapatılmasını konuştuğunu söyledi. Kılıçlar, “Görüştüğünüzde Gökçek neredeydi?” sorusuna, “Bilmiyorum, nerede olduğunu sormadım” dedi.

"01.00'de sela için müftü aradı"

Gece 01.00’de il müftüsünün kendisini arayıp sela vermeyi sorduğunu belirten Kılıçlar, müftüye bunun uygun olacağını, sela sonrasında da Cumhurbaşkanının meydanlara çıkın çağrısını anons ermelerini söylediğini ifade etti.

"Ben uyardım ama dikkate alınmadı"

Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığında 65 ilin emniyet müdürünün FETÖ’cü olduğunu daha sonra bu sayının 74’e yükseldiğini belirten Kılıçlar, “Ben çok uyardım ama dikkate alınmadı. Atamalar siyasi iradenin tercihiydi” dedi. Kılıçlar, o dönemde İçişleri Bakanının İdris Naim Şahin olduğunu ve arama listesinin ondan geldiğini söyledi. Kılıçlar, “Ben aşağıya talimat versem bile yerine getirilmeyeceğini biliyordum” diye konuştu.

"Atamaların yüzde 90'ı bizim dediklerimizin tersi oluyordu"

Yüksek Askeri Şura öncesinde Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler’e, jandarma içindeki FETÖ’cülerin listesini verdiklerini belirten Kılıçlar, “Atamalar yapıldığında bizim verdiğimiz listedeki isimlerin hepsinin terfi ettiğini gördük. Yüzde 90 bizim dediklerimizin tersi oldu” diye konuştu.