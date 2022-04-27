Eski ANAR Genel Müdürü Uslu: DEVA’nın kararı 6'lı masanın eli rahatlatacak

Eski ANAR Genel Müdürü, Siyasal İletişim Danışmanı Dr. İbrahim Uslu, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adıyla girme kararının 6'lı masanın elini rahatlatacak bir karar olduğunu belirtti.

Uslu Twitter hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamasını alıntılayarak, "Bu karar ne ittifakın geleceğini ne de Cumhurbaşkanlığı seçimini olumsuz etkilemiyor. Geçen seçimde CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı gibi DEVA kendi logosu ile seçime girecek. Ayrıca bir milletvekili pazarlığı yapılmayacağı için 6'lı masanın eli rahatlayacak. Hayırlı olsun..." ifadesini kullandı.

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