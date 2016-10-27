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Politika

Eski ANAP Milletvekili: Demirel "Özal Musul'a mehter marşıyla girerse onu iktidardan indiremeyiz" demişti

"İnönü de biliyor, Ecevit'e de söylemişti; Musul, Kerkük ve adalar Atatürk'ün vasiyetidir"

27 Ekim 2016 13:09

Eski ANAP Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak, devam eden Musul operasyonuna katılmak isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la aynı görüşü paylaşan eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından engellendiğini ileri sürdü. Koçak, "Demirel'in sağ kolu olan Necmettin Cevheri, Özal'a geldi. Demirel'in 'Özal Musul'a mehter marşıyla girerse bir daha onu iktidardan indiremeyiz' dediğini ve bu yüzden destek vermediğini söyledi" ifadesini kullandı. 

Koçak'ın Sabah gazetesinden Salih Zengin'in hazırladığı yazı dizisindeki ifadeleri şöyle:

"Atatürk, Amerikalı general Mac Artruhur'a 1937 yılında aynen şunları söylüyor: Allah nasip eder ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adalar'ı geri alacağım. Selanik'te dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutlarına katacağım. İşte bu Atatürk'ün vasiyetidir. Bu vasiyeti İsmet İnönü de biliyordu. Hatta bunu Bülent Ecevit'e de söylemişti. Hatta Ecevit  'Şartlar oluştu Kıbrıs'ı aldım' demişti"

1992'de Ankara Kent Otel'inde Özal'ın direktifiyle yapılan ve Irak'taki aşiretlerin katıldığı toplantının aktörlerinden olan Koçak, Özal'ın Musul meselesiyle yakından ilgilendiğini ve Körfez Savaşı sırasında Musul'a girmeyi istediğini belirterek şunları söyledi:
"Özal çıkmamak üzere girmek istedi Musul'a. 1990'da Köşk'te zirve yapıldı. Kemal Yamak Paşa ve ekibi Özal'ın bu fikrine destek çıktılar. Ancak Kenan Evren ve NATO'cu askeri grup karşı çıkarak engelledi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay da Özal'ın Musul'a girme kararlığını görünce istifa etti. 1998'te Evren verdiği bir mülakatta Musul'a girmek isteyen Özal'ı kendisinin durdurduğunu söylemişti."

Musul'un alınmasını isteyen bir mektup gönderen Alparslan Türkeş dışında bütün siyasi liderlerin Özal'ın karşısında olduğunu belirten Koçak, Demirel'in de bunların başında geldiğini söyledi. Koçak o döneme ilişkin bir bilgiyi de ilk kez paylaştı:
"Demirel'in sağ kolu olan Necmettin Cevheri, Özal'a geldi. Demirel'in 'Özal Musul'a mehter marşıyla girerse bir daha onu iktidardan indiremeyiz' dediğini ve bu yüzden destek vermediğini söyledi. Musul milli bir meseledir ama o dönem iç politika malzemesi yapıldı. Musul, Türk siyasetçilerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Biz orada çimento idik, maalesef çözüldük"

 

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