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Politika

Eski AKP'li vekilden itiraf: Meclis'te niye el kaldırdığımızı bilmiyoruz

Eski AKP milletvekili, Kamu Denetçiliği Kurumu Denetçisi Zekeriya Aslan, milletvekillerinin kanunları okumadan kabul ettiğini söyledi

12 Mayıs 2016 23:31

Kamu Denetçiliği Kurumu Denetçisi ve AKP eski Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, milletvekillerinin Meclis'te vitrin olduğunu belirterek, "Biz Meclis’te el kaldırıyoruz. Ama çoğu zaman niye el kaldırdığımızı doğrusu bilmiyoruz" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Ombudsmanlık’ konferansına katılan Zekeriya Aslan, 23. dönemde parlamentoya girdiğini belirterek, şunları söyledi: “Ankara da bizim en büyük uğraştığımız alan bürokrasi. Kim ne derse desin bürokratik bir devletiz. Ben milletvekilliği yaptım, adalet komisyonunda çalıştım. Şunu gördüm, milletvekilleri Meclis’te hakikaten vitrin. Kanunların hepsini bürokratlar yapar.


Yaşamış bir insan olarak üzülerek söylüyorum. Biz Meclis’te el kaldırıyoruz. Ama çoğu zaman niye el kaldırdığımızı doğrusu bilmiyoruz. Bu da yaşadığımız bir gerçek. Çünkü milletvekilinin o kanununu okumaya vakti yok ki.

Ben onları eleştiremem. Millet Meclisi dediğiniz yasama yapar, kanun yapar. Bizim memlekette, yasamanın dışında her şey yapıyor. Belki en son yaptığı iş yasama, kabul etmek lazım. Bunları masaya yatırmak lazım ciddi ciddi.” 

Eski AKP Samsun Milletvekili Tülay Bakır da, daha önce "Yasalarda iktidar milletvekili olarak hiçbir rolüm yok, sadece elimi kaldırmaktan başka" ifadelerini kullanmıştı.

 

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