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Politika

AKP'li vekil partisine isyan etti

AKP'li Tülay Bakır, 'Yasaların içeriğini bilmeden elimi indirip kaldırıyorum' dedi

21 Mart 2013 17:51

AKP Samsun Milletvekili Tülay Bakır'dan ilginç bir açıklama geldi. Bakır, "Yasalarda iktidar milletvekili olarak hiçbir rolüm yok, sadece elimi kaldırmaktan başka" dedi.

AKP milletvekili Tülay Bakır, “Hiçbir şey bilmeden komisyona geliyoruz. Muhalefetin her dediği yanlış bizim her dediğimiz doğru mu?” diye isyan etti

Yurt Gazetesi'nden İsmail Dükel'in haberine göre, 7 Mart’ta İçtüzük Uzlaşma Komisyonu’na görüş sunmak isteyen Çevre Komisyonu toplantısında AKP Samsun Milletvekili Tülay Bakır’dan tartışılacak, dikkat çeken bir çıkış geldi. Bakır komisyon toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Bir yasa geliyor tabii, ‘İşte burada bir şey var, size bilgi gönderilmiş’ deniliyor, ama bunları çok bilmiyorsunuz. Onun için Genel Kurul’a gelmeden önce, aslında bize ilgili komisyonun başkanı olsun, diğerleri olsun bilgi vermesi lazım. Yani gerçekten hiçbir şeyi bilmeden geliyoruz. Hep şunu gördüm. Muhalefetin her dediği mi yanlış? İktidarın her dediği mi doğru? Ya da muhalefetin her dediği doğru mu? Bunu biz anlayamıyoruz. Gerçekten, ben ne doğrudur, ne yanlıştır bunu anlayabilecek durumda değilim. Hukukçu da olmadığım için bazı şeylerde zorlanıyorum. Halbuki, ben o kanunlarda aktif rol almak istiyorum. Muhalefetteki arkadaşlar şunu söyleyebilirler: ‘Zaten yasalar sizin istediğiniz gibi çıkıyor.’ Ama o yasalarda iktidar milletvekili olarak hiçbir rolüm yok, sadece elimi kaldırmaktan başka. Böyle olmamalı, benim de içinde aktif görevim olmalı... Ben, bugün bu halinden memnun değilim.

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