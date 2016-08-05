Eski AKP'li vekil gözaltına alındı

Eski AKP Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Aydın Bıyıklıoğlu, partinin Gülen cemaati ile bağlantısı olan üyelerin ihraç edileceğini duyurmasının ardından 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen Bıyıklıoğlu, Ankara’dan uçakla bu sabah saatlerinde Trabzon’a getirildi. Bıyıklıoğlu'nun, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.
Aydın Bıyıklıoğlu, 24. dönem AKP Trabzon Milletvekili olarak görev yapmıştı.