Eski AKP milletvekili Şirin: 44 sayfadaki beyanlarını hayata geçirmek istiyorlarsa, bunun ilk ve tek şartı TBMM’de 360’ın üzerinde sandalyeye sahip olabilmek

Eski AKP milletvekili Emin Şirin, 6 muhalefet partisinin altına imza attığı ciltli hali 48 sayfa olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sitem Mutabakat Metni ile ilgili olumlu değerlendirmelerde yaptı. Şirin, “Şimdi, bu altı partiden bir beklentim var. Bu 44 sayfadaki beyanlarını hayata geçirmek istiyorlarsa, bunun ilk ve tek şartı TBMM’de 360’ın üzerinde sandalyeye sahip olabilmek” dedi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan’a konuşan Şirin’in açıklamaları şöyle:

“Ben prensip itibarıyla parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığının yani yasama, yürütme ve yargının tam olarak birbirinden ayrılabileceğini ve kuvvetler dengesinin kurulamayacağını düşünen kişiyim. Parlamenter rejimin özünde yasama ve yürütme birlikteliği var. Bu teorik tartışmayı şimdi bir tarafa bırakalım. Altı partinin imzaladıkları 44 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem belgesini dikkatle okudum. Belgenin en önemli vasfı, belgenin ruhu tamamen kamplaşmış, herkesin birbirini ötekileştirmeye çalıştığı bir ortamda, bu partilerin bir araya gelmeleri, olgun bir diyalog ortamı içinde konuşup makul prensiplerde anlaşmaları çok güzel bir şey. Özellikle belgenin başında imza koydukları 2 sayfalık giriş bölümünü siyasetle ilgilenen herkesin okumasında fayda var. Sağduyu, karşılıklı saygı, hukuk devleti ve demokrasiye inanarak taahhüt etmenin altına imza koymuşlar. Bu gelişme, Türkiye’nin gergin siyasi ortamında iyi bir gelişmedir.”

“Önümüzdeki haftalarda 2 konu takibe değer. Bunlardan birincisi; Cumhur İttifakı’nın düşeceği sıkıntı. Parti devleti ve tek adam rejimini savunan Cumhur İttifakı bu altı partinin istibdat rejimine karşı ortaya koyduğu bu anlayışa cevap vermekte zorlanacaklar. Pek tabi demagojik sözler söyleyebilirler ama bugün Türkiye’nin önünde artık bir alternatif var. İkinci beklediğim gelişme; HDP’nin altı partinin açıkladığı bu belgeye karşı takınacağı tavır. Masada olmasa bile HDP bu belgeyi değerlendirebilir ve dışında da olsa destekleyip, desteklediğini açıklayabilir. Zira, belgeyi dikkatle tahkik ettiğinizde, eğer etnik ayrımcılık yapan ve terörle aranıza mesafe koymayan bir durumda değilseniz, belgenin içindeki unsurlar Kürt seçmenin tamamını tatmin edecek vaziyette. Hoş, HDP bu belgeyi değerlendirmek yerine AKP ile pazarlık etmeyi tercih etti.

Şimdi, bu altı partiden bir beklentim var. Bu 44 sayfadaki beyanlarını hayata geçirmek istiyorlarsa, bunun ilk ve tek şartı TBMM’de 360’ın üzerinde sandalyeye sahip olabilmek. Bunun da yolu kazasız belasız, hilesiz hurdasız bir seçimin yapılmasından geçiyor. Onun için bu altı partiden beklentimiz, süratle bir ‘seçim güvenliği, işbirliği protokolü’ imzalamaları ve bu çerçevede ciddi bir çalışma ortaya koymalarıdır.”