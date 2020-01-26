Eski AKP milletvekili Ocaktan: Özellikle bunalımlı dönemlerimde bolca Jethro Tull dinlemek adeta ilaç gibi gelmişti

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan özellikle bunalımlı dönemlerinde bolca Jethro Tull dinlemenin kendisine adeta ilaç gibi geldiğini yazdı. Ocaktan, “Çünkü Jethro Tull bir yandan insanın içini kıpır kıpır ederken bir yandan da ince bir hüzün akar şarkılarından. İşte Anderson’ın flütü ve sesinden insanın ruhuna akan o hüzün, modern dünyanın dayatmalarına karşı isyanla karışık ironik bir tavırdır aynı zamanda.” ifadesini kullandı.

Ocaktan, “Jethro Tull’ın ilk çıktığı yıllarda Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Moody Blues, Who, Eric Clapton, Allman Brothers, Grateful Dead gibi büyük isimler çığır açmışlardı. Psychedelic – rock – blues formlarında gitar ağırlıktaydı. Böylesine zengin bir müzik ortamında Ian Anderson gitar yerine flütü seçerek şaşırtıcı ve fantastik bir sound üretmiştir.” düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan T24 yazarı Murat Bijeduğ’un yazısındaki “Tull müziğinin farklı bir yönü de şarkı sözleridir. Alışılagelmişin ötesinde, hikayelerden, mitlerden, gündelik hayattan esinlenilmiştir. Jethro Tull izleyicileri şarkı sözlerine de önem atfederler, basit ve kolay anlaşılır değildir, biraz zihinsel zahmet ister tam anlamak için. Sözler bağımsız olarak şiir gibi de okunabilir seviyededir.” Sözlerine atıfta bulunarak, "Jethero Tull’un ‘A Christmas Song’u bu konuda önemli bir örnektir. görüşünü savundu.

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