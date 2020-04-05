Eski AKP milletvekili Ocaktan: Karantina günlerinden henüz kurtulamadık ama Joan Baez’in “The Dream Song” şarkısındaki gibi rüya görmeye devam edeceğiz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen bu günlerde karantinayı daha dayanılır hale getirmek için bazı şiirleri, şarkıları yeniden keşfettiğini yazdı.

Ocaktan, c22. İstanbul Caz Festivali’nde Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Joan Baez’den “Blowing in the Wind”i dinlerken adeta yerimde çakılıp kalmıştım. O muhteşem gecede yıldızları parlatan şu dizelerin hüznü hala kulaklarımda çınlıyor sanki... Bir adam kaç kez yukarı bakmalı /Gökyüzünü görebilmesi için / Evet, ve bir adamın kaç kulağı olmalı / İnsanların ağladığını duyabilmesi için/ Evet, ve kaç ölüm olmalı onun bilmesi için / Ne kadar çok insanın öldüğünü?" ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Karantina günlerinden henüz kurtulamadık ama, şarkılarda, şiirlerde daha güzel bir dünyayı hayal etmeye devam edeceğiz ve tabii ki Joan Baez’in “The Dream Song” şarkısındaki gibi rüya görmeye de...

/Bir rüya gördüm, yalınayak bir kızı takip ediyordum.

Dünya genelinde akan bir derenin (akarsu) yanında

Birçok şey hakkında konuştuğumuz halde onun ağzı hiç hareket etmedi

Sağıra müzik, köre renk ya da insana tanrı



Ve sonra ayrılıklar binlerce göz yaşı haline geldi

Çılgın aynalı evde dizlerimin üzerindeydim

Yüzümü bulamadım ama ses bana yaklaşıyordu

Sus bebeğim, tatlı bebeğim, sakın ağlama



Ve düşündüm ki uyandım ve annem orada duruyordu

Ve kalbim annemin saçındaki şeritler gibi kırıldı

Etrafı çevrili ve girdaplı otobana dönüştü

Çok mükemmel olmayan dünya etrafına düşen taç gibi./ (Çeviren: Janberk Nak)

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