Eski AKP milletvekili Ocaktan: Karantina günlerinden henüz kurtulamadık ama Joan Baez’in “The Dream Song” şarkısındaki gibi rüya görmeye devam edeceğiz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen bu günlerde karantinayı daha dayanılır hale getirmek için bazı şiirleri, şarkıları yeniden keşfettiğini yazdı.
Ocaktan, c22. İstanbul Caz Festivali’nde Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Joan Baez’den “Blowing in the Wind”i dinlerken adeta yerimde çakılıp kalmıştım. O muhteşem gecede yıldızları parlatan şu dizelerin hüznü hala kulaklarımda çınlıyor sanki... Bir adam kaç kez yukarı bakmalı /Gökyüzünü görebilmesi için / Evet, ve bir adamın kaç kulağı olmalı / İnsanların ağladığını duyabilmesi için/ Evet, ve kaç ölüm olmalı onun bilmesi için / Ne kadar çok insanın öldüğünü?" ifadesini kullandı.
Ocaktan yazısında şunları kaydetti:
Karantina günlerinden henüz kurtulamadık ama, şarkılarda, şiirlerde daha güzel bir dünyayı hayal etmeye devam edeceğiz ve tabii ki Joan Baez’in “The Dream Song” şarkısındaki gibi rüya görmeye de...
/Bir rüya gördüm, yalınayak bir kızı takip ediyordum.
Dünya genelinde akan bir derenin (akarsu) yanında
Birçok şey hakkında konuştuğumuz halde onun ağzı hiç hareket etmedi
Sağıra müzik, köre renk ya da insana tanrı
Ve sonra ayrılıklar binlerce göz yaşı haline geldi
Çılgın aynalı evde dizlerimin üzerindeydim
Yüzümü bulamadım ama ses bana yaklaşıyordu
Sus bebeğim, tatlı bebeğim, sakın ağlama
Ve düşündüm ki uyandım ve annem orada duruyordu
Ve kalbim annemin saçındaki şeritler gibi kırıldı
Etrafı çevrili ve girdaplı otobana dönüştü
Çok mükemmel olmayan dünya etrafına düşen taç gibi./ (Çeviren: Janberk Nak)
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