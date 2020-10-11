Eski AKP milletvekili Ocaktan: İmamoğlu’nun Fatih tablosunu İstanbul’a kazandırması iktidarı hiç mutlu etmedi

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Bellini atölyesinde yapılan bir Fatih tablosunu İstanbul’a kazandırması iktidarı hiç mutlu etmedi. Oysa, bu güzel girişimden herkesten çok 'İstanbul bizim aşkımız' diyenlerin daha çok mutlu olmaları gerekmez miydi?" görüşünü savundu.

Ocaktan, "İnsan istiyor ki hayali bile cihana değecek kadar böylesine muhteşem bir şehre bütün siyasi ve ideolojik aidiyetlerimizi bir tarafa bırakarak bakalım... Ama ne yazık ki son yıllarda ayrıştırmanın, kutuplaşmanın aracı haline dönüşen siyasi aidiyetlerimiz, dünyanın en güzel şiirlerini yaratan bu şehre bakışımızı bile zehirlemiş bulunuyor. Maalesef bu kutuplaşmacı zihniyetten beslenen siyasal iktidarlar için İstanbul susuz kalsa, ya da çöpleri toplanmasa sanki kendilerini daha mutlu hissedecekler..." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Keşke İstanbul’a siyasi aidiyetlerimizin dışına çıkarak, estetik bir dünyadan bakmayı başarabilsek. Ama olmuyor işte, siyasal hırslarımız kültürel ve sanatsal değerlerin evrensel kıymetine sadece yüreğimizin sesini dinleyerek bakmamıza engel oluyor. Kim nasıl değerlendirir bilemem, ama Fatih tablosu İstanbul’a çok yakıştı..." ifadesini kullandı.

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