Eski AKP milletvekili Ocaktan: Faşizme karşı Lorca’nın şarkıları ve biraz da caz dinleyerek tekrar tekrar güç kazanıyorum

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Ne zaman dünyamızı yaşanmaz hale getiren güç sarhoşu popülist liderlere ve Avrupa’da yükselen Nazi ırkçılığına baksam, İspanyol şairi Lorca’nın o hüzünlü ve her dizesinde direniş kokan şiirlerini tekrar tekrar okuyarak güç kazanıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Son yıllarda Avrupa’da artan yabancı düşmanlığının, bir dönemin kanlı ve karanlık sayfalarını adeta bir korku filmi gibi yeniden hafızalarımızda canlandırması son derece düşündürücü... Neyse ki Almanya’da Nazi çılgınlığına karşı sergilenen ortak dayanışma tablosu yüreğimize biraz olsun su serpti. 'Gözyaşınız bizim gözyaşımız' pankartları, insanlığın ortak vicdanı adına umut verici. Demek ki insanlık henüz ölmemiş... Geleceğimiz için umutlarımızı tazeleyebiliriz." görüşünü savundu.