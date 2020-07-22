Eski AKP milletvekili Ocaktan: Dini kendi zihinlerinde ürettikleri yobaz düşüncelerle tarif eden insanların ülkesi olmaktan kurtulamayacak mıyız?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Şu günlerde, İKSV’nin düzenlediği 27. İstanbul Caz Festivali’nde Genç Cazcılar kategorisinde çalmak üzere seçilen piyanist Büşra Kayıkçı’ya başörtülü olmasından dolayı gelen insafsız eleştirileri görünce dehşete kapıldım." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Ama artık bunları dert etmiyorum, çünkü biliyorum ki bu ülkede bilim, sanat ve kültür insanlarının başarılarını paylaşmayı bilmeyen, ideolojik bağnazlıkları yüzünden dünyaya gözünü kapayan bir güruh var ve kendilerini hapsettikleri duvarların dışına çıkmaktan korkuyorlar." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Nasıl bir ülke Allah aşkına burası... Sanat-edebiyat, bilim ve düşünce üreten insanlardan korkan, dini kendi zihinlerindeki ürettikleri yobaz düşüncelerle tarif eden insanların ülkesi olmaktan kurtulamayacak mıyız?" ifadesini kullandı.