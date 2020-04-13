Eski AKP milletvekili Ocaktan: Devletimiz, belediyelerin yürüttüğü sosyal hizmetlerin yasalara aykırı olduğunu yeni keşfedebilmiş!

Karar Gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, CHP'li belediyelerin aşevi hesaplarının bloke edildiğini, resmi ağızlardan yapılan değerlendirmelerde, merkezi hükümet dışında kimsenin bu tip yetkisi olmadığını belirterek, "Demek ki devletimiz, belediyelerin yürüttüğü bu tür sosyal hizmetlerin yasalara aykırı olduğunu yeni keşfedebilmiş!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ocaktan, devleti tek otorite merkezi olarak tanımlayıp mutlaklaştıran günümüzün siyaset ve iktidar anlayışı farklı siyasal oluşumların, sivil alanların nefes almasını zorlaştıran bir atmosfer oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

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