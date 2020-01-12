Eski AKP milletvekili Ocaktan caz yazılarını eleştirenlere: Naziler caz sevmez ya siz?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, genellikle pazar günleri caz müziğe ilişkin kaleme aldığı yazıların ‘dindar kesim’ tarafından “Caz yapma” türü ‘alaycı’ ifadelerle eleştirildiğini belirtti. Ocaktan, “Elbette herkes caz sevmek zorunda değil, insanlar farklı müzik türlerini tercih edebilirler, bu da son derece doğal. Ancak hemen belirtmeliyim ki, kimsenin dünyanın değişik coğrafyalarındaki herhangi bir müzik türünü alaycılıkla karşılamaya hakkı olamaz” görüşünü savundu.

Ocaktan, “Doğrusu caza, klasik Batı müziğine, rock’a, hatta farklı coğrafyalardaki etnik müziklere burun kıvıranları anlayışla karşılamak gerekiyor, zira onların hamaset dışında satabilecekleri bir sermayeleri yok. Dolayısıyla, iç dünyasının fırtınasını doğaçlama caz müziği ile dışa yansıtan kuşağın isyan çığlığını anlamaları da beklenemez. Caza karşı mesafeli, hatta reddiyeci bir tutum içinde olanları 2004 yılında çıkan ‘Naziler Caz Sevmez’ kitabımdaki cümlelerle selamlamak istiyorum” düşüncesini dile getirdi.

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