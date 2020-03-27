Eski AKP milletvekili Ocaktan: Arkası güçlü olmayanlara af yok mu?

Evet korona salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, cezaevlerinde de koruyucu önlemlerin alınması insani bir zorunluluktur. Dolayısıyla infaz kurumlarındaki aşırı yoğunluk dikkate alındığında, bazı cezalarda hafifletici düzenlemelerin yapılmasını izah etmek mümkün. Ancak bu konudaki yasal düzenlemelerin temel şartı, eşitlik ilkesinin zedelenmemesidir. Düşünce ve basın suçlarında olduğu gibi bazı suçlar istisna kapsamına alınarak yapılacak bir düzenlemeyi Anayasanın eşitlik ilkesiyle de, hakkaniyet açısından da izah etmek mümkün olmayacaktır. Eğer böyle bir durumda insanlar “Acaba bizim de Trump gibi bir arkamız olsaydı, aftan yararlanır mıydık?” diye sorarlarsa hiç şaşırmayalım...
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