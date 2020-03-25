Cezaevlerinden erken tahliye düzenlemesinde sona gelindi; işte tartışmalı maddeler

Değişiklik yapılmaması halinde Terörle Mücadele Kanunu'ndan yargılanan ya da hüküm giyen gazetecileri, aydınları, siyasetçileri kapsam dışında bırakan, kalan neredeyse bütün adli suçlar için yüzde 50 oranında ceza indirimi ve 2 yıl daha erken tahliye imkanı getiren infaz paketine son şekli veriliyor. Paket, eleştiriler dışında, tartışmalı başka düzenlemeleri de içeriyor. Pakete göre, örneğin, sabah evden bıçağıyla çıkıp, gördüğü ilk kişiyi gasp eden ve doğrudan kasıtla suç işleyen yağmacı düzenlemeden yararlanabiliyor ancak kendini savunmak isterken suç işleyen ve doğrudan suç işleme amacı olmayan olası kast hükümlüleri kapsam dışında kalıyor. Olası kast suçluları arasında da ayrımlar bulunuyor. Alkollü araç kullanan, sağa sola ateş açan kişilerle, meşru müdafaa kapsamında kendini savunurken bu suçu işleyenler aynı maddeden ceza aldığı için ceza adaleti tartışması yaşanıyor. Eleştirilen pakette hangi değişikliklerin yapıldığı, TBMM'ye sevk edildiğinde görülecek. En büyük tartışma cinsel suçlar konusunda.

AKP'nin muhalefet partilerinin görüşüne sunduğu, son şeklini verdikten sonra TBMM'ye sevk edeceği infaz indirimi getiren paket, büyük eleştirilere yol açtı.

Pakete göre, adli suçlar olarak nitelenen, büyük bölümü kişiye karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin cezası hem yarıya inecek hem de bu kişiler denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkartılmasıyla 2 yıl daha erken tahliye edilecek. 12 yıl ceza alan bir hükümlü 8 yıl yerine 6 yıl cezaevinde kalacak ve cezasının son 3 yılında denetimli serbestlikle tahliye edilebilecek. Kasten öldürme, örgütlü suçlar ve terör suçları bu kapsamda olmayacak. Cinsel suçlar ve örgütlü olmayan uyuşturucu suçlarında da farklı bir indirim uygulanacak.

Buna karşılık, yazdığı haber nedeniyle hüküm giyen, açıklamaları nedeniyle hapse mahkum edilenler indirimlerden hiçbir biçimde yararlanamayacak. Bu hükümlüler, Terörle Mücadele Kanunu'ndan ceza aldıkları için kapsam dışında kalacak.

Olası kast tartışması

İnfaz Paketi'nde bununla birlikte tartışmalı başka düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında ancak taksirle ölüme neden olma suçu indirimden yararlanıyor.

Diğer yaralama suçları da canice hisle işlenmemişse ceza indirimi kapsamında. Buna karşılık olası kast suçu, kasten öldürme başlığı altında düzenlendiğinden indirim kapsamında değil.

Buna göre, kasten cinayet işleyen bir hükümlü, aynı zamanda gasp suçundan ceza almışsa, bu cezası indirim kapsamına giriyor. Aynı şekilde doğrudan yağma yani gasp suçunu işleyen, bıçakla, silahla, bir kişiyi tehdit ederek gasp edenler de indirimden yararlanabiliyor. Hırsızlık suçlarını işleyen de indirim kapsamında.

Ancak tehdit eden birine karşı kendisini savunmak isterken suç işleyen kişiye ise indirim uygulanmıyor.

Son şekli veriliyor

Pakete muhalefetin görüşleri de dikkate alınarak son şekli veriliyor. AKP'nin, terör suçları konusunda geri adım atması beklenmiyor. Cinsel suçlar konusunda ise özellikle erken yaşta evlenenlerin durumu tartışma konusu. Uzun süredir bu konuda adım atmak isteyen AKP'de konunun nasıl formüle edilebileceği tartışılıyor. Paketin kısa sürede Meclis'e getirilmesi, önümüzdeki hafta yasalaşması hedefleniyor. Bu durumda, kısa süre içinde, 50 ila 80 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilebileceği kaydediliyor.