Eski AKP milletvekili Metiner: Hâlâ Reis bu saatte kalkıp kibir üzerinden uyarıp tevazuya çağırıyorsa yandığımızın resmidir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın il başkanları toplantısında yaptığı konuşmayı okurken, "Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz" sözlerinin dikkatini çektiğini belirterek, "Kendimize tuttuğum aynadan rahatsızlık duyanlar, dahası bu haklı uyarımızdan dolayı bizden duydukları rahatsızlığı siyasi ayak oyunlarına dönüştürenler sayesinde bugün geldiğimiz sonuç ortada.

Hâlâ o birileri her şeyin çok iyi olduğunu söylemeye devam ediyorlar. Kendimizi düzelteceğimize bize ayna tutanlara kızıyoruz. Kızmakla yetinmiyor onları adeta silmeye/yok etmeye çalışıyoruz. Onca yaşananlardan ve yıkımlardan sonra hala hiç bir sorun yokmuş gibi yapanlar veya kişisel iktidar ve ikbal peşinde koşanlar bilinsin ki zarardan öte bir işe yaramıyorlar." diye yazdı.

"Hâlâ Reis bu saatte kalkıp kibir üzerinden uyarıp tevazua çağırıyorsa yandığımızın resmidir." ifadelerini kullanan Metiner, yazısını "Merak ediyorum: Bu kibir abidelerini kim koruyor kim kolluyor? Nasıl oluyor da onlar onca verdikleri zarara rağmen yerlerini koruyabiliyorlar? Veya öyle oldukları bilindikleri halde makamlarla taltif edilebiliyorlar?

Henüz vakit varken yeni bir tarzı siyaset ekseninde halkımızın her kesimini yürekten sarıp sarmalayan ve herkesi kendimizden bilerek herkesle hemdert ve hemhal olan bir tevazu ordusuna dönüştürmeliyiz hareketimizi." şeklinde noktaladı.

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