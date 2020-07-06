Eski AKP'li vekil Mehmet Ocaktan: Bazı ahlaksızlar 'daha makbul' oldu ve yasalar onlara işlemedi

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi hakaretler paylaşılmasını vicdan sahibi herkesi isyan ettirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde de Başak Demirtaş’a karşı benzer aşağılık davranışlar sergilenmiş ve aynı şekilde toplumda büyük bir tepkiye yol açmıştı. Evet bu ahlaki kirliliğin hepimizin evlerinin önünü kirletmesi gerçekten endişe verici. Ama tesellimiz o ki, toplumun hemen bütün kesimlerinin hiçbir ideolojik ve siyasi ayrım gözetmeksizin bu ahlaksızlığa isyan etmesidir.

Ancak her işimizde olduğu gibi bu konuda da meseleyi başka bir mecraya çekmekte ne yazık ki çok maharetliyiz. Oysa problem son derece net; eğer yargıyı rahat bırakıp mevcut yasaların icra edilmesini tarafsız bir şekilde sağlayabilirsek, yeni düzenlemelere bile gerek kalmadan toplumu kirleten bu aşağılık tipleri sosyal medyadan temizlemek mümkün.

Ama bugüne kadar yaşanan örnekler gösterdi ki her kesim kendi ahlaksızına sahip çıktığı için bazı ahlaksızlar “daha makbul” oldu ve yasalar onlara işlemedi." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerine yönelik olarak da, "Evet sosyal medyada ahlaksız bir güruh var mı, var... Ama yasalarda bu suçun tarifi de var. Peki yargı bu çirkin insanlara karşı gereğini yaparsa buna itiraz eden olur mu? Elbette hayır... Eğer niyetimiz üzüm yemekse, ahlaksızları temizlemenin önünde hiçbir engel yok demektir.

Peki böyle bir durumda tüm sosyal medya mecralarını kapatmayı neyle izah edeceğiz?

İşte tam da bu noktada bazı endişelere kapılmamak mümkün değil... Mesela halk Tv ve Tele-1’i kapatmaya doğru giden yasaklamalar, doğal olarak insanların zihninde bazı endişelere yol açmaktadır. Ayrıca bu yasakçılığın bir başka anlamı da dijital çağa savaş açmaktır ki, Türkiye’nin rotasını bu saatten sonra Çin, Kuzey Kore ve İran benzeri bir anlayışa yöneltmeye çalışmak beyhude bir gayrettir." ifadelerini kullandı.