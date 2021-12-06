Eski AKP’li milletvekili Prof. Zafer Üskül: İktidarın değişme zamanı gelmiş ve halk bunu görüyor

Eski AKP Mersin Milletvekili Prof. Zafer Üskül, halkın gündeminin ekonomi olduğunu söyledi, “Hoşnutsuzluk var ve bunun düzeleceği umudu yok. İktidarın değişme zamanı gelmiş ve halk bunu görüyor” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Prof. Üskül, CHP’nin Mersin mitingini, “Kılıçdaroğlu'nun mitingi şehirde son 20 senenin en büyük ikinci mitingi. 2011 yılında AK Parti mitinginde 25 bin insan vardı. O ve bunun arasında en az iki kat fark var. Alana girememiş ve geri dönmüş insanların olduğu söyleniyor, bu mümkündür" diye değerlendirdi. "Konuştuğum kişilerin bir bölümü AK Partili. Teşkilattakiler diyor ki ‘Bu taşımadır.’ Bir de kenarda duran, eleştirel bakanlar var. Onlar buruk. Diyorlar ki 'Bütün doğru şeyleri Kılıçdaroğlu mu söylemeliydi?' Gerçekleri görüyorlar. Hayat pahalılığının, esnafın ve halkın sıkıntılarının farkındalar" diyen Üskül, "Bir ay Silifke'de kaldım. Pazara gittim, esnafla görüştüm. Hoşnutsuzluk var ve bunun düzeleceği umudu yok. İktidarın değişme zamanı gelmiş ve halk bunu görüyor” diye konuştu.

“Önümüzdeki seçimde AK Parti ve MHP'den partilere kayma olacak. Kayma sadece ekonomik durumun sonucu değil. Demokrasi arayışı var. Kararların tek kişi tarafından veriliyor olmasından rahatsız insanlar” diyen Üskül, “İşlerin iyiye gitmeyeceği kanaati yerleşiyor. Muhalefetteki partiler asgari koşullarda anlaşarak, yeni sistemin oluşturulması amacıyla iş birliğine gitmeli. Başarabilirlerse iktidarın değişme ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

Üskül, “Bunun için çalışmayı düşüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Elimden gelecek bir şey varsa neden yapmayayım? Yerimde oturup izlersem rahatsız olacakmışım gibi bir duygu içindeyim.”

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