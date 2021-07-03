Eski AKP'li belediye başkanı Gelecek Partisi il başkanı olarak atandı: "Adaletiniz yerin dibine batsın"

Giresun'un Duroğlu Beldesi’nin eski AKP belediye başkanı Murat Kılıçaslan, Gelecek Partisi Giresun İl Başkanlığı görevine atandı. İl Başkanı olarak düzenlediği ilk basın toplantısında Kılıçarslan, kendisine yönelik eleştirilere, “Sizin adaletiniz yerin dibine batsın, 'siz zalimsiniz’ demek hainlikse, başta ben ve arkadaşlarımız, hepimiz hainiz” yanıtını verdi.

Giresun'un Duroğlu Beldesi’nin eski AKP'li başkanı Murat Kılıçaslan, il yönetimi ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kılıçarslan, “Sessiz yığınların sesi olacağız. Bunun için yönetimi her meslek grubundan oluşturmaya gayret gösterdik. Siyaseti geçim kapısı edinenlere karşı geçim derdiyle mücadele edenlerin sesi olmak için Gelecek Partisi’nde buluştuk” dedi.

“O hainliği başımın üstüne koyarım”

Basın toplantısında AKP’yi eleştiren Kılıçarslan, şunları söyledi:

“Bazıları bizi hain gözüyle yaftalasa da herkes bilsin ki, bizler bu şehrin nimetlerine değil çilesine talip olduk.

Fatura koçanları havada uçuşuyorsa, Türkiye’de özel idaresine kayyum atanan tek il Giresun ise ve bunların hesabını sormak hainlikse, o hainliği öper başımın üstüne koyarım.

İŞKUR’a müracaat edenler, yüzlerce, binlerce işsiz insanlarımız 6 aylık da olsa devletten medet umarken ‘işe alınanları neden kura ile değil de kapalı kapılar ardında listeler hazırlıyorsunuz’ diye sormak hainlikse, varsınlar bize hain desinler.

KPSS’den 94 puan alan üniversite mezunu gencimiz, işe giremediği için intihar etti. Ama iktidar ve küçük ortağına yakın KPSS’de 60-70 puan alan işe giriyor. ‘Sizin adaletiniz yerin dibine batsın, siz zalimsiniz’ demek hainlikse, başta ben ve arkadaşlarım hepimiz hainiz.

Liyakatin yerine mülakatı getirerek başarıyı cezalandıranlara gençlerimizin umudunu yok edenlere ‘zalimsiniz’ demek hainlikse, biz o hainliği öper başımızın üzerine koyarız.”

Kılıçarslan iki dönem yürüttüğü belde belediye başkanlığı görevinin ardından, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, AKP’den istifa etmişti. (ANKA)