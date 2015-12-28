Eski AKP Diyarbakır Milletvekili: Öz yönetim ilanı toplu intihar teşebbüsüdür

Diyarbakır'da, hendekler, sokağa çıkma yasakları, operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle olağanüstü olarak toplanan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) sonuç bildirgesinde, sorunların çözümü için "demokratik özerk bölgeler"in oluşturulması önerildi. DTK'nın önerisini yorumlayan eski AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, "Böyle bir ilanı ciddiye almayı, tartışmayı bile abes görüyorum. Bu toplu intihar teşebbüsüdür. Bu dış devletlerin dikkatini çekmek için yapılmış bir şeydir” dedi.

"Türkiye'de Kürtler konusunda kazanılan empati heba ediliyor"

BBC Türkçe'den Rengin Arslan'a konuşan ve bünyesinde HDP eş başkanları, DBP ve HDK temsilcilerinin bulunduğu Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü toplantısından çıkan “öz yönetim” kararını değerlendiren eski AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, 'toplu intihar girişimi' olarak nitelediği öz yönetim ilanınını ciddiye alıp tartışmayı bile abes gördüğünü belirterek, hendekler ve öz yönetim ilanı gibi adımlarla, "Türkiye'de Kürtler konusunda kazanılan empati heba ediliyor" dedi.

Mahallelerdeki halkın “rehin alındığını” iddia eden ve “özerklik ilan ettim demenin anlamı bence, ‘bağımsızlık ilan ediyorum’ olmalıdır. Ama bağımsızlık da mahalle mahalle elde edilemez” diyen Kurt, “Bunu siz silahınız olmadan çok değerli bir öneri olarak ele alırım, halka sunarsınız, yasal çerçevede mücadelesini verirsiniz. Bizim aklımıza yatarsa destek oluruz. Ama şu an böyle bir pozisyon yok” diye konuştu.

Peki bundan sonra ne olacak? Kurt bu soruyu, “Eğer devam edilirse, maalesef devletin misliyle mukabele ettiği alanlar gelişecektir. Türkiye’de Kürtler açısından gelişmiş bir alan vardı, empati yapmayı öğretebilmiştik. Şu an bunların hepsi heba ediliyor ve geri alınıyor” diyor.

İbrahim Kalın: Öz yönetim gibi fantezilerin bir karşılığı yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yaptığı açıklamada öz yönetim ilanını “fantezi” olarak niteledi. Kalın, “Zaman zaman dile getirilen ve dün en açık ifadesini bulan ayrılma, bölünme, özerklik, öz yönetim, kanton yönetimi gibi fantezilerin, demokratik olgunluk içerisinde hareket eden toplumlarda bir karşılığının olmadığını ifade etmek isteriz” dedi.