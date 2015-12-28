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Demirtaş ve DTK katılımcıları hakkında 'öz yönetim' soruşturması

Demirtaş'ın yanı sıra, Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Kamuran Yüksek, Selma Irmak ve Sebahat Tuncel hakkında da soruşturma açıldı

28 Aralık 2015 18:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'özerklik' konusundaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar'a ilişkin maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Demokratik Toplum Kongresi tarafından hafta sonu yapılan DTK 
toplantısı ile ilgili Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Kamuran Yüksek, Selma Irmak ve Sebahat Tuncel hakkında, 'özerklik' konusundaki açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 'Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar'a ilişkin maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.

Demokratik Toplum Kongresi’nce geçen Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen özerklik toplantısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yetkilileri, soruşturmanın toplantıda konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanları Hatip Dicle ve Selma Irmak ile Halkların Demokratik Kongresi sözcüsü Sebahat Tuncel hakkında açıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında yapılan konuşmaların çözümlerini yapan savcılık, suç unsuru tespit edilmesi halinde iddianame hazırlanacağını belirtti. 

Soruşturmanın ’Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ’Örgüt üyesi olmamaklı birlikte örgüt adına suç işlemek’, ’Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Halkı suç işlemeye teşvik’ maddelerinden başlatıldığı öğrenildi.

 

Demirtaş'a çifte soruşturma

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da, geçen hafta DTK öz yönetimi destekleyen açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Mardin Milletvekili Selma Irmak, DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle ve DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında Cuma günü Diyarbakır'da hendeklerle ilgili yaptıkları basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

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