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AKP'li Ensarioğlu: DTK önerilerinin gerçekleşme ihtimali zayıf

"Katılmasak da benimsemesek de her fikrin özgürce savunulması gayet doğaldır"

28 Aralık 2015 09:47

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) 14 maddelik özerk bölgeler kurulmasına ilişkin önerilerini “Gerçekleştirilme olasılığı çok zayıf. Ama katılmasak da benimsemesek de her fikrin özgürce savunulması, çeşitli projeler ve idari modeller ortaya koyması gayet doğaldır. Ancak bunlar dayatma, şiddet, ölüm ve tehditle olmaz” dedi.

DTK bildirisinde yeni anayasaya işaret edildiğinin anımsatılması üzerine Ensarioğlu, Başbakan Davutoğlu’nun bunun için siyasi partilerden randevu aldığını, ancak HDP’nin lakayt bir şekilde hakaret ettiğini söyledi.

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