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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Kurtcephe, 'FETÖ'den gözaltına alındı

Kurtcephe, rektörlük dönemiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı

26 Mayıs 2017 11:34

Eski Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, 'FETÖ' yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesince alınan arama kararıyla, polis ekipleri eski Rektör Kurtcephe'nin evine gitti.

Kurtcephe, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kurtcephe'nin evinde detaylı arama yapıldığı belirtildi. Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. 

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