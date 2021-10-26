T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski AİHM Yargıcı Türmen: Türkiye, AİHM'in Kavala kararını uygulamazsa Avrupa Konseyi’nden ihraç edilebilir

Türmen, iş insanı Osman Kavala’nın hiçbir delil olmadan 4 yıl cezaevinde tutulmasının asıl temel mesele olduğunu söylerken, AİHM’in tutukluluğun hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdiğini hatırlattı.

26 Ekim 2021 07:33

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Türmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “istenmeyen kişi ilan edilmeleri için talimat verdim” açıklamasıyla tırmanan büyükelçi krizini derlendirdi.

Türmen, “30 Kasım’da Bakanlar Komitesi Osman Kavala davasını görüşmek üzere toplanacak. Büyük olasılıkla üçte iki çoğunlukla bir karar alınacak ve ihlal prosedürü başlatacak. İhlal prosedürü başlatıldıktan sonra işler iyice tatsızlaşacak. Orada dava tekrar AİHM’ye gönderilerek ‘Türkiye bu kararı uyguladı mı, uygulamadı mı’ diye sorulacak. AİHM ‘Hayır uygulamadı’ diyecek. O zaman Bakanlar Komitesi Türkiye üzerinde giderek artan ve ağırlaşan bir takım yaptırımlar uygulamaya başlayacak. Türkiye’nin ihracına kadar gidecek. İhraç olursa eğer Avrupa Konseyi’nden çıkarılıyorsunuz. Bunun siyasi bedeli çok ağır, sizin batı ile olan ilişkileriniz kesiliyor. Türkiye uluslararası konum itibarıyla bambaşka yere dönecek demektir. Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana süregelen politikası değişmiş olacaktır" dedi. 

rıca türmenormsna kavalaaihmbüyükelçi krizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24