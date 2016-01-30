Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: Türkiye son yıllarda otoriter rejimden faşist rejime doğru evrildi!

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, son dönemde medyaya yönelik artan baskılar ve tutuklamalara ilişkin olarak, "Türkiye'nin içine itildiği karanlığın birçok göstergelerinden birisi" yorumunu yaptı. Türmen, akademisyenler hakkındaki soruşturmalarla ilgili, "Türkiye'de barış istemek bile suç sayılıyor. Türkiye son yıllarda otoriter rejimden faşist rejime doğru evrildi" değerlendirmesi yaptı.

"Tam bir hukuk skandalı"

MİT TIR'larıyla ilgili yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için Strasbourg'da düzenlenen geceye katılan Rıza Türmen, 473 sayfalık iddianame için "Tam bir hukuk skandalı" ifadesini kullandı. "Tutuklamanın hiçbir hukuki dayanağı yok" diyen Türmen, şunları söyledi:

"Hazırlanan iddianameyi okuduğunuzda Dündar ve Gül hakkında birşey görmüyorsunuz, bütün iddianamede bir terör örgütü anlatılıyor, iddianame sonunda da Dündar ve Gül'ün amaç ve niyeti terör örgütüyle bağdaştırılarak aynıydı yazıyor. Niyet üzerine müebbet istemek mümkün mü? Bu iddianame inanılmaz bir hukuk skandalıdır"

Güneydoğu'daki çatışma ortamı ve sokağa çıkma yasaklarına değinen Türmen, "Devletin amacı insanları öldürmek değildir, devletin amacı barış getirmek, insanların canını, malını korumaktır, devlet bunun için vardır" dedi. "Problemlerin silah kullanarak, insan öldürerek çözümlenemeyeceğini, masaya oturup müzakere ederek sağlanacağını" belirten Türmen, "Türkiye'de şu an devletin amacı bir zafer kazanmaktır, ne kadar insan ölürse o kadar zafer kazanacağını düşünmektedir" ifadesini kullandı.