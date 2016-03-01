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Politika

Eski Adalet Bakanı Türk: Erdoğan bir gün mutlaka yargı önünde hesap verecek

Eski AYM Başkanı Tuğcu: Erdoğan’ın "Mahkeme karara direnmeliydi" ifadesi "Anayasa suçu olur"

01 Mart 2016 09:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “AYM’nin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” sözleri hukuk ve siyaset dünyasında tepkilere neden oldu. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, “Zamanaşımı söz konusu olmaz. Bir gün mutlaka yargı önünde hesabı sorulur” dedi. Türk, Erdoğan’ın devam etmekte olan davaya müdahale ettiğini ifade etti.

hukuk örgütleri de Erdoğan’a yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erdoğan’ın sözlerinin ülke geleceğini tehlikeye attığını belirtirken Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasaya aykırı davrandığını kaydetti. 

 

AYM kaynakları: Erdoğan’a yanıt
gerekçeli kararda verilecek 

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan’ın ‘uymuyorum’ dediği Dündar ve Gül kararını veren Anayasa Mahkemesi kaynakları, anayasanın 138. maddesini anımsatıp “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır” dedi. “Biz kararlarımızla konuşuruz” diyen Anayasa Mahkemesi kaynakları, Erdoğan’a yanıtın gerekçeli kararda örtülü olarak verileceğini söyledi.

 

"AYM ’ye direnmek anayasa suçu"

 

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, “İnsanların mahkeme kararlarına saygı duymak zorunluluğu yoktur. Ama uymak anayasa hükmü gereğidir” dedi. Tuğcu, Erdoğan’ın “Mahkeme karara direnmeliydi” ifadesini ise “Anayasa suçu olur” diye yorumladı.

 

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