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Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye destek

"Böke'nin inancının ve ibadetinin sorgulanması, istiskal edilmesi kabul edilemez"

12 Şubat 2016 15:49

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kayyım tarafından yönetilen Bugün gazetesinin 9 Şubat tarihli nüshasının sürmanşetinde yer alan “CHP sözcüsü Böke vaftiz edilmiş” başlıklı haberine tepki gösterek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye destek verdi.

Sadullah Ergin, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "İnanma ve inancın gereğini özgürce tatbik etme hakkını yıllarca savunduk. CHP Parti Sözcüsü Sayın Selin Sayek Böke'nin inancının ve ibadetinin sorgulanması, istiskal edilmesi kabul edilemez" dedi.

 

“Utanması gerekenler nefret suçu işleyenler”

 

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yaptığı açıklamada Bugün gazetesinin işlediği nefret suçundan dolayı kendisinin utandığını söylemişti. Böke şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu çağda, böyle bir nefret suçuna dair bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan utanç duyuyorum. Benim ailem, kökenim, soyum ortada. Gizleyeceğim, saklayacağım, korkacağım hiçbir şey yok. Esas utanması gerekenler nefret suçu işleyenlerdir. Ben onlar adına utanıyorum bugün. Benim ailem yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, herkes kadar buralı, herkes kadar bu ülkenin yurttaşı insanlar. Ailemin bir tarafı Hristiyan, diğer tarafı Müslüman. Her ikisi de Anadolu'nun çocukları. Ben 44 yıllık hayatını herkes kadar bu ülkenin çocuğu, herkes kadar bu toprağın insanı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadım.”

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