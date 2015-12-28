Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den, Cem Küçük'ün 'görevden alındı' iddiasına yalanlama

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Star Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün 17 Aralık’ta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın, kendisinden HSYK ve emniyet yapılanmasında değişikliklere gidilmesini istediğini ve Erdoğan’ın talep ettiği yasaları geçirmediği için görevden alındığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cem Küçük, Samsun’un merkez Canik Belediyesi’nin davetlisi olarak geçen cumartesi günü kentte verdiği konferansta, ’17 Aralık’ soruşturması sonrasında yaşananlarla ilgili, dönemin Başbakanı olan Tayyip Erdoğan’ın 19 Aralık’ta Başbakanlık Ofisi’nde bir grup bakan ve milletvekiliyle toplantı yaptığını, ancak dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in toplantıda olmadığını, telefonlara çıkmayınca polis eşliğinde getirildiğini öne sürdü.

Küçük, iddialarının devamında da "Başbakan ’Bu yasaların geçmesi gerekiyor, tedbir almamız lazım, poliste bazı değişikliklere gitmemiz lazım, hemen bunları hazırla, Meclis’e getir’ dedi. Sadullah Ergin uykulu gözlerle ’Sayın Başbakanım ben bunları yapamam, siz beni görevden alın, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığım söz konusu, siz beni Hatay’a gönderin’ dedi. Erdoğan bunları duyunca onu görevden aldı ve Bekir Bozdağ’ı göreve getirdi" diye konuştu.

“Daha önce tekzip edilmişti”

DHA’dan Ramazan Çelik’in haberine göre; Cem Küçük’ün bu iddialarına Sadullah Ergin’den cevap geldi. Yazılı bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirten Ergin, olay akşamı yaşananları şöyle anlattı:

"Olay akşamı Başbakanlık resmi konutta yapılan tüm toplantılarda bulundum. Saat 03.00’e kadar resmi konuttaydım. O saatte kendi ikametime geçtim. Yarım saat sonra başka bir konu için tekrar davet edildim ve tekrar resmi konuta döndüm. Olay bundan ibarettir. Bu konu daha önce de dile getirilmiş ve tarafımdan 23.05.2014 tarihli basın açıklaması ile tekzip edilmiştir."

“Tamamen iftira”

Erdoğan’dan kendisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de bir talebi olmadığını ifade eden Ergin, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakanın ’yasaların değiştirilmesi’ yönündeki talebine karşılık ’Ben yapamam, beni Hatay Büyükşehir’e aday yapın beni oraya gönderin’ mealindeki sözler tamamen iftiradan ibarettir. Öncelikle; Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinlikle tarafımdan talep edilmemiştir. Bir görev olarak şahsıma tevdi edilmiştir. Olayın geçtiği iddia edilen 19 Aralık 2013 akşamı ’Beni Hatay’a gönderin belediye başkan adaylığım söz konusu’ şeklinde bir konuşmanın olma ihtimali yoktur. Zira benim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım 3 Aralık 2013 günü yapılan AK Parti Meclis Grup Toplantısında bizzat Sayın Başbakan tarafından ilan edilmiştir. Birkaç gün içinde adaylık nedeniyle görevden ayrılacak olan bir bakana, Sayın Başbakan tarafından kanunların değiştirilmesi ile ilgili bir telkin yapılmadığı gibi benim de iddia edilen şekliyle cevap vermem söz konusu olmamıştır."

“Hiçbiri doğru değil”

Erdoğan tarafından görevden alındığı iddialarının da doğru olmadığını kaydeden Sadullah Ergin, şöyle devam etti:

"İddia edilen diyalog sonucu olarak 19 Aralık 2013 akşamı görevden alındığım şeklindeki sözler de gerçek dışıdır. Şöyle ki; kabine değişikliği 26 Aralık 2013 günü yapılmıştır. Kabineden belediye başkan adayı olan 3 bakan (Binali Yıldırım, Fatma Şahin, Sadullah Ergin) aday oldukları için birlikte görevden ayrılmışlardır. Aynı kabine değişikliğinde toplam 10 bakanlıkta görev değişikliği yapılmıştır. ’Yüzde yüz doğru’ denilerek iddia edilen olayların bir teki dahi doğru değildir."