"Sadullah Ergin, 17 Aralık'ta Tayyip Erdoğan'ın taleplerine 'Hayır' dedi, görevden alındı"

Star yazarı Cem Küçük, 17 Aralık operasyonundan iki gün sonra dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i çağırarak HSYK ve emniyet yapılanmasında değişikliklere gidilmesini istediğini, ancak Ergin'in bunu reddettiğini söyledi. Cem Küçük, Erdoğan'ın "Bir sürü yasa geçmesi lazım. Biraz cesur ol, niye böyle yapıyorsun?" demesi üzerine Ergin'in de "Hayır efendim, ben bunları yapamam. Ya istifa ederim ya da beni görevden alın" dediğini iddia etti. 25 Aralık'ta kabinede yapılan değişiklikle, Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin'in yerine Adalet Bakanı olmuştu.

Buna karşılık Sadullah Ergin Cem Küçük'e yanıt vererek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ergin, ’Yüzde yüz doğru’ denilerek iddia edilen olayların bir teki dahi doğru değildir" dedi.

Samsun Canik Belediyesi tarafından Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yeni Türkiye Yolunda” adlı konferansa konuşmacı olarak katılan Star yazarı Cem Küçük, burada yaptığı konuşmada, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 4 bakanın rüşvet aldıklarına inandığını söyledi.

‘Yolsuzluk değil, rüşvet’

Küçük, “Bir iktidarı yıkmak için önce en güçlü liderin etrafına vurursunuz. Yani liderin kendisi hedef alınmaz, etrafına vurulur. Orada da 4 bakan seçildi. Bu 4 bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddiası... Bana göre yolsuzluk yoktu. Yani bana göre değil, savcıya göre de yolsuzluk yoktu. Yolsuzluk; devletin ya da belediyenin parasını alırsın, hiçbir iş yapmazsın cebine atarsın, bu yolsuzluk. Rüşvet öyle değil; bir iş yaparsın, işin karşılığını alırsın. Bunun karşılığı bir rüşvet alırsın. Bana sorarsanız 4 bakanla ilgili rüşvet kısmı doğru. Yani bu zaten doğru olmasa sayın Erdoğan onları görevden almazdı” dedi.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 17 Aralık’tan korktuğunu söyleyen Küçük, bu operasyonlardan iki gün sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ergin arasında yaşanan ve görevden almayla sonuçlanan olayı anlattı.

19 Aralık gecesi Ergin’in uykulu gözlerle Erdoğan’ın yanına getirildiğini öne süren Cem Küçük, şunları söyledi:

Ergin: Görevden alın

“Polisler eşliğinde uykulu gözlerle Sadullah Ergin’i başbakanın karşısına getirdiler. Sayın başbakan dedi ki; ‘bu yasaların değişmesi lazım. Yani HSYK’nın değişmesi lazım, tedbir almamız lazım. Polislerde bazı değişiklikleri yapmamız lazım. Bunları hazırla Meclis’e getir, tedbir alalım’ diye söyledi.

Sadullah Ergin’in uykulu gözlerle söylediği şey; ‘Sayın Başbakanım, ben bu söylediklerini yapamam. Siz beni görevden alın. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığım söz konusu, siz beni Hatay’a gönderin. Erdoğan, bu sözleri duyunca burada ifade edemeyeceğim sözleri sıraladı: ‘Bir sürü yasa geçmesi lazım. Biraz cesur ol, niye böyle yapıyorsun?’ Ergin de ‘Hayır efendim, ben bunları yapamam. Ya istifa ederim ya da beni görevden alın’ dedi. O gece Erdoğan onu da görevden aldı. Bekir Bozdağ’ı onun yerine göreve getirdi. Bu bire bir yüzde 100 doğru bir olaydır.”

‘Doğan benden korkuyor’

17-25 Aralık sonrası muhafazakâr yazar ve gazetecilerin kendisi kadar cesur yazılar yazamadıklarını savunan Küçük, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kendisinden korktuğunu iddia etti. Küçük, “Aydın Doğan benimle görüşmek için daha 2 gün önce, dün bir sürü aracı koyuyor araya ‘Görüşelim edelim’ diyerek. Şimdi adamı korkutacaksın. Zaten kimden korkarlar? Korkmayandan korkulur. Adam bakıyor ki, korkmuyor. Şu da var: Sol bir yayınevinden kitabı çıktığı için ben 1 hafta mutlu gezen yazar biliyorum” dedi.

Cem Küçük’ün açıklamalarıyla ilgili olarak Cumhuriyet'in ulaşmaya çalıştığı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, telefonlarımıza yanıt vermedi.