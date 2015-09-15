Eski AA Müdürü: Olan oldu, kongrede yaşananlar unutulmalı, Davutoğlu parti içi tartışmayı körükleyeni azarlamalı!

Eski AA Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tek aday olarak tekrar Genel Başkan seçildiği AKP kongresine ilişkin olarak, "AK Parti teşkilatı liderine bakar, MKYK üyelerine değil. Bu yüzden olan oldu, kongrede yaşananları unutmak ve hedefe kitlenmek gerekir ki bunu da lider yapacaktır" dedi. Öztürk, "Öte yandan parti için tartışmaları körükleyeni, yol arkadaşını kötüleyeni, dedi kodu getirenleri de azarlamalı, dışlamalı" ifadesini kullandı.

Öztürk'ün Yeni Şafak'ta "AK Parti’nin hedefi nedir?" başlığıyla yayımlanan (15 Eylül 2015) yazısı şöyle:

AK Parti'nin kritik 5. Olağan Kongresi tamamlandı. MKYK seçildi, tartışmalar ve eleştiriler oldu. Ankara'daki dostlarım geçen hafta yazdığım, “AK Parti Versiyon 2.0” yazısında ifade ettiğim yenilenme ve değişim ihtiyacının bu kongrede karşılanıp, karşılanmadığını sordular.

MKYK listesinin yeni bir enerji ve heyecan yaratmadığını herkes görse de, daha sonra açıklanan MYK listesinin bunu tamamladığını düşünüyorum. 11 yeni isimle partinin yönetim kadrosunu değiştiren Davutoğlu, bir anlamda beklenen ve istenen değişimi yapmış oldu.Belki “Versiyon 2.0” olmasa da, “Versiyon 1s” diyebiliriz bu değişime.



Kongre öncesi yaşananlar, söylentiler, dedikodular herkesin enerjisini etkiler. Hele hele disiplinli, bir geleneği olan AK Parti kadroları bu tür olaylardan çok etkilenir. Ancak şimdi başka bir şey tartışmalıyız.



AK Parti'nin hedefi ne olmalı?



AK Parti teşkilatlarını bilirim. En büyük motivasyonu, liderinin gösterdiği hedefe ulaşmaktır. Köylerden büyük şehirlere kadar, sandık müşahidinden, il başkanına, tüm teşkilat bir hedefe kilitlendi mi, o seçimden başarıyla çıkar AK Parti. Bundan önceki tüm seçimlerde olduğu gibi.



Teşkilatın hedefi belli oldu mu, motivasyonu yüksek oldu mu, bu tüm seçim bölgelerinde kendini hissettirir. Seçmen, motivasyonu yüksek, hedefe kitlenmiş teşkilatın enerjisini hisseder ve ondan etkilenir.

AK Parti teşkilatı liderine bakar, MKYK üyelerine değil. Kamuoyu AK Parti liderinin ne söylediğine, neyi hedeflediğine bakar, partinin diğer yöneticilerine değil.

Bu yüzden olan oldu, kongrede yaşananları unutmak ve hedefe kitlenmek gerekir ki bunu da lider yapacaktır.



AK Parti'nin iki ana hedefi olmalı:



1. Seçimler için, tek başına iktidar olmak.



2. Ülke için, terörü bitirmek.



Bunun dışındaki tüm tartışmalar, olaylar, sorunlar, konular anlamsız ve yararsızdır. AK Parti, siyasi hayatının en önemli seçimine giriyor. Tek başına iktidar olamadığı, son seçimden puan kaybederek çıktığı bir ruh haliyle girecek bu seçime. Bu, dezavantaj gibi gözükse de, aslında motivasyon ve hedefe kitlenmek açısından bir avantaja dönüşebilir.İnsanlar eski güzel günleri özler, eski güzel günlere ulaşmak için de bu seçimler bir fırsat.



AK Partisiz bir Türkiye olmuyor



AK Parti'nin tek başına iktidar olamadığı bir Türkiye'nin nasıl kitlendiğini, nasıl felç olduğunu gördü herkes. Terör değil sadece, ekonomi, bürokrasi, yasama faaliyetleri, dış politika ve toplumsal barış konularında büyük savrulmalar yaşandı bu dönemde. Bu nedenle, Türkiye akut sorunlarını koalisyonla değil, tek başına iktidar olan bir partiyle çözebilir.



Kongreyi izlerken yanımda oturan ve AK Parti'ye hiç oy vermemiş önemli bir meslektaşım şunu söyledi, “AK Parti olmadan Türkiye'de bazı sorunlar çözülemez. Bunu en çok AK Parti'nin kendisinin anlaması gerekir.”



AK Parti'nin bunu anladığını sanıyorum. 7 Haziran seçimlerinde oy kaybetmenin nedenleriyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı, raporlar hazırlandı. Bunu, o çalışmanın içinde olan milletvekilleri anlattı bizzat. O raporda yer alan başlıklardan bir kaçını Davutoğlu MYK listesinde hayata geçirdi. Çok eleştiri alan ve tepki çeken bazı genel başkan yardımcılarını değiştirdi, yeni genel başkan yardımcılıkları ekledi. Etik ve çevre konularında toplumun taleplerini iki yeni genel başkan yardımcılığı ile karşılamayı amaçlıyor. Başarılı hamleler.

Bu gelişmelerden sonra, Davutoğlu'nun yakında açıklayacağı seçim beyannamesi çok önemli hale geldi. Milletin, teşkilatların ve kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir söylem, bir hedef ve birliktelik görüntüsü her şeyi değiştirebilir.



Tek başına iktidar olmaya kilitlenmek



Hedefe kitlenmek, AK Parti'nin yapacağı ilk ve tek şeydir. Tek Başına iktidar olmak, güçlü bir hedeftir, ulaşılabilir bir hedeftir ve partinin geleceğini etkileyecek bir hedeftir. Bu seçimlerin ve partinin ana dinamosu tek başına iktidar olma hedefi olmalıdır.

Tek başına iktidar olacak AK Parti'nin ilk hedefi de terörü bitirmek, kutuplaşmayı engellemek, toplumsal huzuru sağlamaktır.

Hedefi tek başına iktidar olan AK Parti'nin, farklı bir tartışma lüksü olamaz. Kendi içinde çekişmeleri derhal unutmalıdır. Hatta şunu söyleyeyim, hiçbir siyasi partiyle, hiçbir toplum kesimiyle bile tartışmaya, kavgaya girmemeli AK Parti.



Sadece ve sadece, tek başına nasıl iktidar olur AK Parti, bunu konuşmalı, bunu tartışmalı, bunun mücadelesini vermeli herkes. Davutoğlu tek başına iktidar hedefine ulaşmak için önerisi olan herkesle konuşmalı, dinlemeli. Öte yandan parti için tartışmaları körükleyeni, yol arkadaşını kötüleyeni, dedi kodu getirenleri de azarlamalı, dışlamalı. Unutmayalım, herkes liderin ne yaptığına, ne söylediğine bakar.