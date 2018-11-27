Eski 2'nci Ordu Komutanı Huduti'nin de olduğu darbe girişimi davasında cezalar onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, dönemin ordu komutanı eski orgeneral Adem Huduti'ye 15 yıl, 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet ve 2 sanığa müebbet hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı itiraz üzerine incelemeye aldı.

Yapılan incelemenin ardından yerel mahkemenin verdiği kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını ve yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını belirten daire, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimi sağlayacak biçimde eksiksiz olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Delillerin özlerini değiştirilmeksizin tartışıldığını ve vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını ifade eden mahkeme, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti.

Daire, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 15 yıl hapis, 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, eski albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ve Tayfun Tuna, eski yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, eski binbaşılar Eyüp Kök, Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk, İbrahim Dede ve eski yüzbaşı Kemal Keskin'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı'ya ise müebbet hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Daire, ayrıca İbrahim Dede'ye, 15 Temmuz Gazisi Enes Gün'ü yaralamaya yönelik eyleminden dolayı yerel mahkemece 17 yıl hapis cezası verilmesini de yerinde buldu.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat kararları verilen Sedat Kaya ve Resul Saya'nın haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozularak dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

Haklarında beraat kararı verilen sanıklar Mahmut Burak Kılıç, Eray Bakır, Muhammed Yusuf Tür, Halil Karan, Seçkin Gülmüş ve Ülfet Kaçay'ın dosyalarının ayrılarak, dairece yeniden yargılanmasının yapılmasına karar veren mahkeme, aralarında eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da yer aldığı 49 sanık hakkında verilen beraat kararını uygun buldu.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Mayıs'ta 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 76 sanık hakkında karar vermişti.