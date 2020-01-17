Eşiyle birlikte kaza geçiren gazeteci Altan Sancar suç duyurusunda bulunacak: Emniyet kemeri dişliler kırıldığı için serbest kaldı, eşimi korumadı

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Altan Sancar ve eşi Duygu Boyraz Sancar, 16 Ocak günü Ankara Yenimahalle'de bir trafik kazası geçirdi. Altan Sancar, ön yolcu koltuğunda oturan eşinin kazada başını panele çarparak yaralanmasına, Opel marka araçlarındaki emniyet kemerinin dişlilerin kırılması nedeniyle serbest kalmasının sebep olduğunu savundu. Sancar'a ulaşan Opel Türkiye, ikame araç teklif ederken kaza geçiren aracın da inceleneceğini kaydetti.

Sancar çifti, dün (16 Ocak) saat 17.00 sıralarında Ankara Yenimahalle Çiftlik Kavşağı yolu üzerinde bir kaza geçirdi. Kazada Altan Sancar yara almazken, eşi ise emniyet kemeri tutmadığı için aracın ön tarafına çarptı ve vücudunda incinmeler ile buna bağlı morluklar gerçekleşti. Sancar, kaza sonrası Twitter'da yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu iddialarda bulundu:

"Araçta yolcuyu korumak üzere bulunan emniyet kemeri eşimi korumadı ve dişliler kırıldığı için serbest kaldı. Kemer korumadığı için eşim kafasını çarptı. Opel, emniyet konusunda büyük taahhütlerde bulunan bir firma ve emniyet kemerinin görevini yapmaması izah edilemez bir durum. Ölümle sonuçlanabilecek bu vahim hatanın benim için hiçbir izahı yok. Üstelik aracı kısa bir süre önce kemer bölümünden ses duyduğum şikayeti ile servise götürdüğüm halde bu durum yaşandı."

T24'e yaptığı açıklamada kaza sonrası kendisine ulaşarak ikame araç teklifinde bulunan Opel yetkililerinin, aracın inceleneceğini söylediğini ifade eden Sancar, konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunacağını belirtti.

T24'ün yorum için ulaşmaya çalıştığı Opel Türkiye yetkilileri ise henüz herhangi bir geri dönüş yapmadı.