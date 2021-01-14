Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, online konserle final yapıyor:#EşitlikİçinSöylüyoruz

Sivil toplum örgütleri, sendikalar, barolar, akademisyenler, inisiyatifler, öğrenciler ve aktivistlerin her türlü ayrımcılıkla mücadele için bir araya geldiği Eşitlik Forumu, #EşitlikİçinSöylüyoruz sloganıyla konser düzenleyecek.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek konserde Özlem Ağrı, Ruşen Alkar, Liana Benli, Fotini Kokkala, Ayşenur Kolivar, Rewşan, Yılmaz Sütçü, Fırat Tanış ve Ayşe Tütüncü şarkılarıyla, Pakrat Estukyan bir hikayeyle yer alıyor. Konserin sanat danışmanlığını Ayşe Tütüncü yapıyor.

Bir arada yaşamaya vurgu yapma amacını taşıyan çevrimiçi konser “Haklar Eşittir Eşitlik Haktır” kampanyasının devamı.

Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu tarafından desteklenen, Eşit Haklar İzleme Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği tarafından yürütülen “İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası Projesi” kapsamındaki “Eşit Haklar İçin İzleme Derneği,”nin final etkinliği olarak düzenlenen konser, 16 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da, Eşitlik Forumu sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından yayınlanacak.