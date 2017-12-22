Eşinin sevgilisine tecavüz eden koca ve arkadaşları tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki F.A.'nın, sosyal medyadan tanışarak 1 yıl birlikte olduğu E.D. (27) adlı kadının eşi B.D.’nin tecavüzüne uğradığı iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tecavüz ettiği F.A.'ya sonrasında iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını çektiği iddia edilen B. D. ile eşi E.S. ve onlara yardım eden Ö.D. ve Ö.K., Gaziantep'te gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TIKLAYIN -"Sevgilisinin eşinin tecavüzüne uğradığını" iddia etti

İskenderun'da yaşayan F.A. iddiaya göre, 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Gaziantep'te yaşayan evli E.S. adlı kadınla 1 yıl boyunca farklı dönemlerde birlikte oldu. Daha sonra ayrılan F.A. ve E.S., 3 yıl sonra sosyal medya üzerinden tekrar yazışmaya başladı. E.S.'nin daveti üzerine Gaziantep'e gelen F.A., verilen adrese gittiğinde, kadının eşi ve yanındaki 2 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek ıssız bir yere götürüldü. Burada F.A. iddiaya göre, kadının eşi E.S.'nin tecavüzüne uğradı. Ardından F.A.'ya kadın iç çamaşırı giydiren E.S. ile arkadaşları, gencin fotoğraflarını çekip, parasını ve cep telefonunu gasbetti.



Olayın ardından İskenderun'a dönen F.A., savcılığa başvurarak E.S. ile eşi E.S. ve adını bilmediği arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, Gaziantep'te adreslerini belirlediği şüpheli çift ile onlara yardım ettiği öne sürülen arkadaşları Ö.D. ve Ö.K.'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)