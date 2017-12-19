"Sevgilisinin eşinin tecavüzüne uğradığını" iddia etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan F.A. (34),sosyal medyadan tanışarak 1 yıl birlikte olduğu E.D. (27) adlı kadının eşi B.D.’nin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Genç adam, tecavüzün ardından kadın iç çamaşırı giydirilerek fotoğraflarının çekildiği, para ve cep telefonunun da gasp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. F.A., başından geçenleri şöyle anlattı: "Gaziantep’te yaşayan evli bir kadınla kendi isteğiyle görüşmeye başladım. Bir yıl sonra ayrıldım ve bir daha hiç görüşmedim. Yaklaşık 3 yıl ayrı kaldık ama sonra tekrar sosyal medyadan görüşmeye başladık. Bu kez benimle görüşmek için Gaziantep’e çağırdı, oraya gittim. Bir adres verdi. Gittiğim de bu kez başka yerde beklediğini söyledi. Söylediği yere gittim. Yanıma geldi, kendisini takip etmemi istedi. Ben de onu takip ettim. Beni çıkmaz bir sokağa götürdü. O sokağa girer girmez elinde şiş, bıçak ve silah olan 2 kişi koluma girdi, zorla araca bindirdiler. E.D. de araca bindi. Beni ıssız bir yere götürdüler. Orada bana kadının eşi zorla tecavüz etti. Bunları yaparken de diğer arkadaşları telefonla görüntümü çekti. Daha sonra bana kadın kıyafeti giydirerek fotoğraflarımı çekip, kendi sosyal medya hesabımdan arkadaşıma gönderdiler. Beni rezil etmekle tehdit ederek üzerimdeki paramı ve cep telefonu zorla aldılar." Olayın ardından İskenderun’a döndüğünü belirten F.A., kimsenin yüzüne bakamadığını söyledi. Başına gelen olayı ablasına ve 2 arkadaşına anlattığını söyleyen F.A., Gaziantep’te yaşayan E.D., eşi B.D. ve adını bilmediği arkadaşlarının cezalandırılmasını istediğini belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.