Eşinin saldırgan kedisini altı yıl önce benzeriyle değiştiren adam pişmanlığını anlattı: Ona ne zaman baksam aşağılık gibi hissediyorum

Bir Reddit kullanıcısı, yaptığı paylaşımda altı yıl önce eşinin saldırgan kedisini çok benzeyen bir kediyle değiştirdiğini itiraf etti. Pişmanlığını dile getiren kullanıcı “Yeni kediye ne zaman baksam kendimi aşağılık hissediyorum” dedi.

Indy100’de yer alan habere göre, Reddit’te paylaşım yapan bir kullanıcı “Altı yıl önce eşimin kedisini daha iyi huylu bir benzeriyle değiştirdim” başlıklı bir yazı yazdı.

Eşinin siyah bir kedisi olduğunu ancak kedinin oldukça saldırgan olduğunu, herkesi tırmaladığını söyleyen adam, “O zamanlar sevgilim olan eşim, onun zamanla daha iyi huylu olacağını iddia ediyordu. Bir gün şehir dışına gittiğinde evine kediyi beslemek için ben gittim” diyerek hikâyesini anlattı.

Kediyle başbaşa kaldığı ilk gece sürekli olarak saldırıya uğradığını söyleyen adam şöyle devam etti: “Beni bir daha tırmalarsa onu değiştireceğime dair kendi kendime şaka yaptım. Şaka aklımda kaldı ve artık bir şaka olmaktan çıktı. Ertesi sabah yakındaki bir hayvan barınağı gittim. Evdeki kedinin tuvalet eğitimi olan ve insanlarla iyi geçindiği belirtilen bir benzerini buldum.”

Adam, barınaktan kediyi alarak eve götürdüğünü, saldırgan kediyi ise başka bir barınağa bıraktığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Bunun üzerinden altı yıl geçti. Biz dört yıl önce evlendik ve hâlâ değiştirdiğim kediyle yaşıyoruz. Eşimin ilk kedisinin adıyla çağırıldığında yanıt veriyor. Eşim hiçbir şey bilmiyor, kedisini çok seviyor ve sürekli ne kadar iyi huylu olduğundan bahsediyor. Ne zaman ona baksam tam bir aşağılık gibi hissediyorum”