Eşinin öldürme planı yaptığı iddia edilen eski futbolcu Emre Aşık, tehdit mesajları aldı, koruma talep etti

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma sürecinde sular durulmuyor. Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi.

Yağmur Aşık hakkında tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten ağır ceza mahkemesinde dava açılmasına karar verildi. Emre Aşık ise önceki gün avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giderek eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair yaklaşık iki saat ifade verdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aşık’ın avukatı, “Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Gelen tehditlerle ilgili de koruma kararı aldırdık” dedi.

"şüpheli hakkında kamu davası açıldı"

Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına Emre Aşık'ın avukatı cevap verdi.

"Yeni ihbar alındı"

Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Tehdit mesajları sonrası koruma kararı

Tehdit mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.

Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık'ı kaldığı siteden alarak karakola götürdü. Aşık'ın, eşine tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat ifade verdiği öğrenildi. Karakol çıkışı Emre Aşık, Ataşehir'deki evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi. Çocuğuna sarılıp kucağına alan Aşık, daha sonra evinin yolunu tuttu.

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