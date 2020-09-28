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Erdi Sungur: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

28 Eylül 2020 13:10

Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün katıldığı canlı yayında Yağmur, Emre'nin gözü önünde sevişmemizi sonra da öldürmemizi istedi. Hatta Emre'yi depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" dedi. 

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Sungur canlı yayında cinayet planını itiraf etti. 

Cinayet planını bir bir itiraf etti

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alındı.

Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Sungur, Yağmur Aşık'ı cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.

Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti

"Emre'nin gözü önünde sevişip, kafasına sıkacağım"

Bugün Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı.

"Emre Aşık'ı domuzlara yedirtecekti"

Yağmur Aşık'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Sungur'un anlattıkları ise izleyenleri şaşırttı. 

TIKLAYINIZ - "Yağmur Aşık, eşi eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürtmek için 10 milyon lira teklif etti" iddiası

ETİKETLER

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