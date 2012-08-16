Eşinin evlendiğini Facebook’tan öğrendi

İngiltere’de yaşayan Lisa Curran Facebook’ta 25 yıldır evli olduğu eşinin bir başkasıyla evlenirken çekilen fotoğrafıyla karşılaştı. Eşinin açıklamalarına inanmayan kadın çok geçmeden gerçeği öğrendi.

İngiltere’nin Merseyside kontluğunda yaşayan Lisa Curran Facebook’ta 25 yıldır evli olduğu eşi Martin Curran’ın başka bir kadınla evlenirken çekilen fotoğrafını gördü. Kısa bir sürede öğrendiği gerçekle Curran’ın hayatı alt üst oldu.

Fotoğrafı sorduğunda eşi Curran’a eski sevgililerinden birinin kendisini rahatsız ettiğini ve sahte bir fotoğraf yaratarak bunu Facebook’ta paylaştığını söyledi.

İki çocuğunun babasını takip etmesi için bir dedektifle anlaşan Curran eşinin 6 yıldır başka bir kadınla yaşadığını öğrendi.

Eski polis memuru 52 yaşındaki Martin Curran 31 yaşındaki Andrea Whiteside ile 6 yıl önce sahte bir nikahla evlenmişti.

O günden beri iki farklı hayat yaşayan eşinin foyasını ortaya çıkaran Curran eşini mahkemeye verdi.

“Aynı anda iki kişiyle evli olma” suçundan yargılanan Martin Curran mahkeme tarafından suçsuz bulundu.

Bu duruma isyan eden Curran İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak eşinin hapse girmesi gerektiğini söyledi.

Curran sözlerine şöyle devam etti: “Kendimi aptal gibi hissediyorum. Benim dışımda herkes onun nasıl bir insan olduğunu biliyormuş."