Eşinin benzin döküp yaktığı kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde tartıştığı eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan 38 yaşındaki Nursen Şengül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'dan Erol Akkır'ın haberine göre, Kemer İlçesi Yeni Mahalle'de bir sitede 26 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında, eşi Nursen Şengül'le tartışan gemi mühendisi 48 yaşındaki Zekai Şengül evden çıktı. Bir süre sonra yanında bir bidon benzinle dönen Zekai Şengül, 9 yaşındaki kızları Irmak'ı dışarı çıkarıp tüm kapı ve pencereleri kapattı. Ardından yanındaki benzini banyoda eşinin üzerine döken Zekai Şengül, ateşe verdi. Nursen Şengül alev içinde kalırken, Zekai Şengül de alevlerden kurtulamadı.

Yüz ve vücutlarında ağır yanıklar bulunan çiftten Zekai Şengül, İzmir Bozkaya Eğitimve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde, Nursen Şengül ise Akdeniz ÜniversitesiHastanesi'nde tedaviye alındı. Zekai Şengül müdahaleye rağmen 1 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon servisinde tedaviye alınan 2 çocuk annesi Nursen Şengül, dün akşam saatlerinde yaşamını kaybetti. Şengül'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.