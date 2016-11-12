T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşinin benzin döküp yaktığı kadın yaşamını yitirdi

Yüz ve vücutlarında ağır yanıklar bulunan çiftten Zekai Şengül, 1 Kasım'da yaşamını yitirmişti

12 Kasım 2016 18:20

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde tartıştığı eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan 38 yaşındaki Nursen Şengül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'dan Erol Akkır'ın haberine göre, Kemer İlçesi Yeni Mahalle'de bir sitede 26 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında, eşi Nursen Şengül'le tartışan gemi mühendisi 48 yaşındaki Zekai Şengül evden çıktı. Bir süre sonra yanında bir bidon benzinle dönen Zekai Şengül, 9 yaşındaki kızları Irmak'ı dışarı çıkarıp tüm kapı ve pencereleri kapattı. Ardından yanındaki benzini banyoda eşinin üzerine döken Zekai Şengül, ateşe verdi. Nursen Şengül alev içinde kalırken, Zekai Şengül de alevlerden kurtulamadı.

Yüz ve vücutlarında ağır yanıklar bulunan çiftten Zekai Şengül, İzmir Bozkaya Eğitimve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde, Nursen Şengül ise Akdeniz ÜniversitesiHastanesi'nde tedaviye alındı. Zekai Şengül müdahaleye rağmen 1 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon servisinde tedaviye alınan 2 çocuk annesi Nursen Şengül, dün akşam saatlerinde yaşamını kaybetti. Şengül'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

 

ETİKETLER

Zekai Şengülbenzin döküp yaktıyaşamını yitirdi1 Kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24