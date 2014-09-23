Eşini vuran kadın: Çoluğundan çocuğundan haberi olmayan insan ölsün

Erzurum’da 36 yaşındaki Kezban K., kaldırımda yürüyen eşi Ersin K.'yi, silahla vurdu. Eşini karnından yaraladıktan sonra, polisi arayarak, "eşini vurduğunu" ihbar eden kadın, ekipler bölgeye gelene kadar burada bekledi. Görgü tanığı Harun T. de kadının eşini vurduktan sonra “Çoluğun çocuğun var, çoluğundan çocuğundan haberi olmayan insanın burada ne işi var, ölsün” dediğini iddia etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kezban K. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Bu arada görgü tanıklarından Harun T, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yanında gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın, adamı burada yakaladı. Adam yürüyordu, 'dur' dedi. Silahını çantasından çıkardı, hiçbir şey konuşmadı, direkt vurdu adamı. Vurduktan sonra, başında bekledi. Ben yanına gittim, 'Silahı çantana koy' dedim. Sonra silahı çantasına koydu. 'Abla ne yaptın sen' dedim. 'Benim üstüme gelme, ben zaten buradayım, bir yere gideceğim de yok. Polisi arıyorum' dedi. Sonra polisi aradı. Adama 'Çoluğun çocuğun var, çoluğundan çocuğundan haberi olmayan insanın burada ne işi var, ölsün' dedi."

Kadının, ambulans gidene kadar adamın yanında beklediğini anlatan Harun T, "Hiç gitmedi, kaçmadı, burada bekledi. Vurduktan sonra da polisi kendisi aradı. Hatta gömleğini, adamın yarasına saran arkadaşımız oldu. Ona da 'Bırak ölsün' dedi" ifadelerini kullandı.