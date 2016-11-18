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Yaşam

Eşini ve kayınvalidesini öldürdü, cezaevi yolunda bağırdı: Kadın hakları diye bir şey yok!

Bulut Üstünkul eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

18 Kasım 2016 21:27

Konya'da cezaevinde bulunduğu sırada, anlaşmalı olarak boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği eşinin hamile kaldığını öğrenen Bulut Üstünkul, doğan bebeğin babasını öğrenmek için DNA testi istedi. Buna karşı çıkan kadın ile kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Bulut Üstünkul hapishaneye giderken “Kadın hakları falan yok” diye bağırdı.

2 çocuk annesi Filiz Yurdabak (32) ilk eşinden boşandıktan sonra 2014 yılında hurdacılık yapan Bulut Üstünkul (33) ile evlendi. Evliliklerinden 2 çocukları dünyaya gelen çift, anlaşmalı olarak boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam etti. İşlediği suç nedeniyle Ocak ayında cezaevine giren Üstünkul bir süre sonra eski eşinin hamile olduğunu öğrendi. Cezaevinden çıktıktan sonra eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam etti. Filiz Yurdabak'ın tarlada çalışırken tanıştığı Tunahan C.'den hamile kaldığını düşünen Üstünkul, 4 gün önce dünyaya gelen çocuğun babasını öğrenmek için DNA testi yaptırmak istedi. Eski eşinin kabul etmemesine sinirlenen Bulut, önceki akşam Tunahan C.'yi arayarak eve çağırdı.

Tunahan C. eve gitmezken, Üstünkul, eski eşiyle yine aynı konuda tartışmaya başladı. Biri henüz 4 günlük olan 5 çocuğun gözleri önünde Filiz ve 71 yaşındaki annesi Gülşan Yurdabak'ı bıçakladı. Bıçağın ucunun eğilmesi üzerine başka bir bıçakla tekrar saldırmaya devam etti. Annelerini kanlar içinde gören çocuklar, komşulardan yardım istedi. Sağlık ekipleri Filiz Yurdabak ve annesinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan zanlı, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye bir şey var diyorlar ya. Kadın hakları diye bir şey yok" diye bağırdı.

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