Eşini otomobille sürükleyip yaralayan kocaya 3 bin TL para cezası verildi, hükmün açıklanması geriye bırakıldı

Kayseri’de, eşi K.Y.'yi, otomobiliyle sürükleyip, darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 25 yaşındaki Samet Y., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı,hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Karar sonrası hakim, K.Y. “Türk kadını ayaklarının üzerinde durmalı. Kendine çalışabileceğin bir iş bul. Ekonomik gücün olsun” derken K.Y. ise, “Bana çok destek oldunuz. Özgüvenim yerine geldi. Babam olacak adamsınız” yanıtını verdi.

Olay, geçen 20 Mart’ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki K.Y. ve Samet Y. çifti ailevi meseleler yüzünden tartıştı. Ailesinin evine giden K.Y.'nin peşinden giden Samet Y., çocuğunu almak istedi. K.Y. de eşinin otomobiline engel olmak isterken sürüklenerek, yaralandı. Şüpheli koca hakkında şikayet üzerine ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ve müşteki çift hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen K.Y., “Eşimle tartıştım. Babamın evine gittim. Oraya gelip, çocuğumu götürmek istedi. Arabaya tutundum. Beni sürükledi. Şikayetçi değilim” dedi.

Sanık Samet Y. ise, “Şu an birlikte yaşıyoruz. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Samet Y.’yi, ‘yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından mahkeme hakimi, mağdur kadına tavsiyelerde bulunarak, “Türk kadını ayaklarının üzerinde durmalı. Kendine çalışabileceğin bir iş bul. Ekonomik gücün olsun” dedi. K.Y. ise, “Bana çok destek oldunuz. Özgüvenim yerine geldi. Babam olacak adamsınız” cevabını verdi. (DHA)