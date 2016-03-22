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Eşini öldürüp, intihar gibi gösteren kocaya 'iyi hal' indirimi!

Ceza indirimi 'iyi hal' ve 'aldatma şüphesi'yle gerekçelendirildi

22 Mart 2016 18:22

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki çocuğunun annesi 26 yaşındaki Zehra Çoban'ı başkasıyla 'aşk yaşadığını' iddiasıyla av tüfeğiyle öldürüp, ihtihar gibi gösteren Y.T.Ç. isimli kişiye 'iyi hal indirimi' verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Cihan Kaya'nın haberine göre, 10 Eylül 2014 tarihinde jandarmayı arayan çiftçi Y.T.Ç., eşi Zehra Çoban'ı evlerine 500 metre mesafedeki tarlalarındaki çalılıklar arasında, av tüfeğiyle vurulmuş halde kanlar içinde bulduğunu bildirdi. Genç kadının cesedi olay yerinde savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Y.T.Ç. ve akrabası Ö.Ç., jandarmadaki ifadelerinde, genç kadının intihar ettiğini söyledi.

Y.T.Ç. ve Ö.Ç.'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen jandarma, kriminal raporlarda, olayda kullanılan tüfeğin Zehra Çoban tarafından ateşlenmediğinin belirtilmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 6 ay sonra kendisine yardım ettiği öne sürülen iki akrabasıyla birlikte gözaltına alınan Y.T.Ç., ifadesinde suçunu itiraf etti. Y.T.Ç., başkasıyla yasak aşk yaşadığı şüphesiyle eşini öldürdüğünü ve intihar süsü vermeye çalıştıklarını söyledi. Adliyeye sevkedilen Y.T.Ç. tutuklanırken, iki akrabası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Y.T.Ç., hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, Y.T.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti kararını verip, sanık Y.T.Ç.'yi önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun 'aldatılma şüphesi' altında işlenmiş olması ve sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' gerekçe gösterilerek ceza, 21 yıl hapse indirildi.

 

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