Kadın cinayetleri durdurulamıyor; erkekler Mart’ta 27 kadın öldürdü!

2015’in ilk üç ayında erkekler 74 kadın öldürdü. 27 kadının öldürüldüğü Mart ayında ise, kadınların yüzde 18.5’i ayrılmak istediği için öldürüldü; yüzde 18,5’i ise cinayetten önce katillerinden şikayetçi olmuştu.

Erkekler Mart ayında 27 kadın ve iki bebek öldürdü; dokuz kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti; 69 kadına zorla fuhuş yaptırdı; 47 kadın ve kız çocuğunu yaraladı; 60 kadın ve kız çocuğunu taciz etti.

Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, 2015’in ilk üç ayında erkekler 74 kadın öldürdü; 24 kadına tecavüz etti; 100 kadına zorla fuhuş yaptırdı; 84 kadını taciz etti.

Cinayet

Erkekler Mart’ta 27 kadın ve iki bebek öldürdü. Bu cinayetlere ek olarak, cesedi bulunan iki kadının katilleri henüz belirlenemedi; dört kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Mart ayında katillerin cinayet bahaneleri arasında namus, kıskançlık,karısının kahvaltı hazırlamaması, yemek yapmaması gibi şeyler yer aldı.

Bir erkek, altı aylık bebeğini cinsiyeti kız olduğu için öldürdü, aynı kişinin geçtiğimiz sene de kız çocuğunu öldürdüğü iddia edildi.

Mart ayında öldürülen 27 kadının yüzde 48’ini kocaları, yüzde 22’sini sevgilileri öldürdü: 14 kadını kocaları (birini ayrı yaşadığı kocası, birini dini nikahlı kocası, 12’sini birlikte yaşadıkları resmi nikahlı kocaları), altısını sevgilileri, birini tecavüz girişiminde bulunan akrabası, birini kayın biraderi, birini eski sevgilisi, birini eski kocası, ikisini babaları, birini bir akrabası öldürdü.

Kadınların yüzde 18,5’i boşanmak istediği, barışmayı reddettiği ya da evlenme teklifini reddettiği için öldürüldü.

Öldürülen kadınların yüzde 18,5’i cinayetten önce katillerinden şikayetçi olmuş, bunlardan ikisi yakınlarının ısrarı veya şiddet gördükleri kişinin tehditleri sonucu şikayetinden vazgeçmişti.

Cinayetlerin yüzde 63’ünde ateşli silahlar kullanıldı: 12 kadın tabancayla, üçü av tüfeği, ikisi pompalı tüfek, beşi bıçak, ikisi boğularak, biri boğazı kesilerek, bri darp edilerek, biri ise sert cisimle darp edilerek öldürüldü.

Kadın katillerinden biri, daha önce kadına şidddetten 90 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin ardından katillerin beşi intihar etti, dördü güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eylül ve Ekim 2014’de işlenen iki kadın cinayetinin failleri de bu ay belirlendi. Erken yaşta zorla evlendirilen bir kadın 18 yaşında intihar etti.

Mart ayında katillerin yaşları 21 ila 85, öldürülen kadınların yaşları 17 ila 79 arasında değişti.

Mart ayında kadın katlinin yaşandığı iller Adana (3), Ankara, Antalya (2), Antep (2), Denizli, Diyarbakır, Erzurum (2), İstanbul (3), İzmir (5), Kocaeli, Konya, Malatya, Sivas, Urfa, Van ve Yalova.

Faili belirlenememiş cinayetlerin yaşandığı iller İstanbul ve Denizli. Şüpheli ölümler ise Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ,, Bursa illerinde yaşandı.

Tecavüz

Erkekler Mart’ta dokuz kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti; 69 kadına zorla fuhuş yaptırdı.

Tecavüzcülerin yüzde 78’i kadınların/ kız çocuklarının tanıdığı erkeklerdi: Beş kadına arkadaşları ya da tanıdıkları bir erkek, birine kendini din insanı olarak tanıtan bir erkek, ikisine tanımadıkları erkekler, bir kız çocuğuna servis şoförü tecavüz etti.

Tecavüzlerin yüzde 44,5’i evde yaşandı: Dört kadın ve kız çocuğu evde, ikisi alıkonuldukları mekanda, biri araçta tecavüze uğradı; iki tecavüz vakasının yaşandığı yer haberlerde belirtilmedi.

Tecavüzlerin yaşandığı iller Adana (2), Antalya, Edirne, İstanbul, Kayseri, Osmaniye, Tekirdağ ve Zonguldak.

Kadınları fuhşa zorlayan erkeklerden biri dini nikahlı kocası, biri sevgilisiydi.

Fuhuşa zorlama vakaları Adana (3), Denizli (65) ve Diyarbakır’da yaşandı.

Şiddet – yaralama

Erkekler Mart’ta 47 kadın ve kız çocuğunu yaraladı.

Erkek şiddetine maruz kalan kadınlardan üçü erken yaşta, zorla evlendirilmişti; biri ise trans seks işçisiydi.

Kadınların yüzde 15’i boşanmak istediği için şiddet gördü. Kadınlarınyüzde 10’u şiddet gördükleri için şikayetçi olmuştu.

Kadınların yüzde 40,5’i kocalarından şiddet gördü: Kadınların 14’ünü kocaları, dördünü dini nikahlı kocaları, birini ayrı yaşadığı kocası, dördünü sevgilileri, üçünü erkek akrabaları, birini babası, ikisini eski kocası, üçünü birlikte çalıştığı erkekler, birini öğrencisi, birini reddettiği bir erkek, ikisini tanımadıkları erkekler, birini kaldığı yurdun müdürü, dokuz kadın futbolcuyu ise taraftarlar yaraladı.

Mart’ta şiddet- yaralama olaylarının yüzde 30’ünde ölüme sebebiyet verebilecek yöntem kullanıldı: Beş kadın tabancayla dördü bıçak ve digger kesici aletlerle, ikisi işkenceyle, biri kaynar suyla, biri balkondan aşağı atılarak, biri cisimle darp edilerek, 22’si darp edilerek yaralandı. Bir kadın muhabir, erkek bir kameramanın fiziksel şiddet tehdidine maruz kaldı. Iki kadın ise erkeklerce rızaları dışında alıkonuldu.

Mart ayında erkek şiddetine maruz kalan bir kadın intihar etti, bir kadın intihara teşebbüs etti.

Erkek şiddeti-yaralama vakalarının yaşandığı iller Adana (12), Adıyaman, Ağrı, Antalya, Antep (2), Aydın (3)I Çanakkale, Diyarbakır (2), Erzurum, Eskişehir (2), İstanbul (2), İzmir, Iğdır (2), Isparta, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Urfa (2), Van ve Zonguldak (2).

Taciz

Erkekler Mart’ta 60 kadın ve kız çocuğunu taciz etti.

Cinsel taciz vakalarının yüzde 43’ü fiziksel taciz, yüzde 33’ü dijital taciz, yüzde 13’ü ısrarlı takip, yüzde 8’i sözlü taciz, yüzde 1,6’sı teşhircilikşeklinde yaşandı.

Kadınların ve kız çocuklarının yüzde 63’ünü tanımadıkları erkekler, yüzde 25’ini öğretmenler taciz etti: 38 kadın ve kız çocuğuna tanımadıkları erkekler, 15’ine öğretmenleri, dördüne hizmet sektöründe çalışan kişiler, ikisine birlikte çalıştığı erkekler, birine ayrı yaşadığı kocası tacizde bulundu.

Taciz vakalarının yüzde 33’ü telefonla, yüzde 25’i okulda, yüzde 18’i sokakta yaşandı: 15 kız çocuğu okulda, 11 kadın ve kız çocuğu sokakta, üçü hizmet veren mekanlarda, ikisi işyerinde, biri araçta, 20’si telefon aracılığıyla tacize uğradı. Sekiz kadın ısrarlı takibe maruz kaldı.

Aracına binen kadınlara cinsel tacizde bulunan bir taksi şoförünün, daha önce cinsel tacizden iki kere tutuklandığı öğrenilse de, şoför Mart ayında kadınları taciz edip yine serbest kaldı.

Mart ayında tacizci erkeklerin yaşları 23 ila 62, tacize uğrayan kadın ve kız çocuklarının yaşları 14 ila 58 arasında değişti.

Taciz olaylarının yaşandığı iller Antep (12), Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, İstanbul (4), İzmir (28), Kütahya, Mersin (8), Muğla, Sakarya ve Samsun.

Bölgelere göre

Mart ayında toplam 212 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Şiddet olaylarının yüzde 50’si Ege (107 vaka), yüzde 16,5’I Akdeniz (35 vaka), yüzde 12’si Güneydoğu Anadolu (25 vaka), yüzde 10’u Marmara (21vaka), yüzde 5’, Doğu anadolu (10 vaka) ve yüzde 3’ü Karadeniz (7 vaka), yüzde 3’ü İç Anadolu’da (7 vaka) yaşandı.