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Yaşam

Eşini döverek öldüren adamın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

12 Ocak 2021 17:59

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde, 10 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Mukadder Nogay'ı (40) sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ramazan Demir (31), hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının üst mahkeme tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandı. Ramazan Demir bu kez mahkemede 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan yargılanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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