Eşini döven kocaya kamu cezası

Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıp hapis cezası alan kişi, cezasını, ''denetimli serbestlik'' uygulaması kapsamında, bir ilköğretim okulunda tadilat yaparak tamamlıyor.
Alınan bilgiye göre, Çayeli ilçesinde yaşayan Şahin K. (37) hakkında, yaklaşık 6 ay önce ''eşini darbettiği'' gerekçesiyle dava açıldı.
Çayeli Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, Şahin K'yı 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, daha sonra bu cezayı, ''denetimli serbestlik'' uygulaması kapsamında kamu kurumunda 3 ay boyunca günde 4 saat çeşitli işlerde çalışma cezasına çevirdi.
Şahin K'nın cezasını, Çayeli Yamantürk İlköğretim Okulunda temizlik, boya ve onarım işlerinde çalışarak çekmeye başladığı öğrenildi