T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşini döven kocaya kamu cezası

12 Ekim 2009 00:23

Rize'nin Çayeli ilçesinde eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıp hapis cezası alan kişi, cezasını, ''denetimli serbestlik'' uygulaması kapsamında, bir ilköğretim okulunda tadilat yaparak tamamlıyor.

Alınan bilgiye göre, Çayeli ilçesinde yaşayan Şahin K. (37) hakkında, yaklaşık 6 ay önce ''eşini darbettiği'' gerekçesiyle dava açıldı.

Çayeli Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, Şahin K'yı 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, daha sonra bu cezayı, ''denetimli serbestlik'' uygulaması kapsamında kamu kurumunda 3 ay boyunca günde 4 saat çeşitli işlerde çalışma cezasına çevirdi.

Şahin K'nın cezasını, Çayeli Yamantürk İlköğretim Okulunda temizlik, boya ve onarım işlerinde çalışarak çekmeye başladığı öğrenildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24