Eşini, çocuklarının önünde bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz İstanbul Sözleşmesi için "İftira yasası" demiş

Ankara’da eşi Reyhan Korkmaz'ı çocuklarının önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz’ın İstanbul Sözleşmesi hakkında sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıktı. Zeynel Korkmaz, 21 Kasım 2020’de yaptığı bir paylaşımda, “Erkeğin elini kolunu bağlayıp çaresiz bırakan, TÜrk aile yapısıyla, örf ve adetlerimize aykırı bir yasa” derken; bu yılının ocak ayında yaptığı bir paylaşımda da, “Bu yasa ülkemize, yaşam tarzımıza, örf ve adetlerimize, Türk aile birliğine yakışmayan, onca aileyi dağıtan bir iftira yasasıdır diye” ifadelerini kullanmış.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına gelen tepkiler giderek büyüyor. Tartışmalar sürerken geçen mart ayında eşi Reyhan Korkmaz'ı boğazından bıçaklayarak öldüren koca Zeynel Korkmaz'ın sosyal medya hesabı Twitter'da İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımları dikkati çekti.

Korkmaz 21 Kasım 2020 tarihinli bir paylaşımında, "6284 sayılı kanun tamamen yuva yıkmaya suçu gunahı olmayan çocukları kullanarak. Şiddeti önlemeye değil tam tersi şiddetti adetta yol açmaya yönelik. Erkeğin elini kolunu bağlayıp çaresiz bırakan. Turk aile yapısıyla, örf ve adetlerimize aykırı bir yasa" ifadelerini kullanırken; 7 Ocak 2021 tarihli bir paylaşımında da, "Butun bu kadın cinayetlerin tek sebebi 6284 sayılı iftira kanunu. Bi allah kulu, aklı başında gerçek bir devlet adamı çıkıpta diyemiyor. Bu yasa ülkemize yaşam tarzımıza örf ve adetlerimize Türk aile birliğine yakışmayan, onaca aileyi dağıta bir iftira yasasıdır diye" sözlerini kullanmış.

(Söz konusu sosyal medya paylaşımları aktarılırken noktalama ve Türkçe hataları düzeltilmemiş, aynen aktarılmıştır.)